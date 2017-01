Fernanda Lacerda mostra corpão em fotos sem tratamento

Mendigata posou de maiô e mostrou que não precisa de Photoshop.

Fernanda Lacerda, a Mendigata do Pânico, mostrou o corpão no ensaio feito em um hotel na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. O ensaio foi para a linha de biquini, body e saída de praia que leva o nome da também empreendedora Fernanda.

As fotos foram feitas pelo fotógrafo Rafael Antonio que garantiu que as fotos não tiveram tratamento. Modelo brasilei a Fernanda Lacerda Nascimento e de São Bernardo do Campo, SP. Lacerda se juntou ao Programa Pânico em 2014 após vencer uma disputa a partir do voto dos telespectadores pelas redes sociais.

Ela então adotou a personagem Mendigata, onde se veste como uma andarilha sexy.

Antes de ser contratada pelo programa, ela já havia posado nua na Playboy na edição de Janeiro de 2014, voltando a posar mais tarde na edição de Outubro daquele mesmo ano.

Em 2016, Lacerda desfilou para a escola de samba Gaviões da Fiel e foi jurada no concurso “Arnold Classic Brasil”. Créditos por: EGO