Febracis Boston: Mudando vidas a partir do Coaching Integral Sistêmico

Com matriz em Fortaleza (Ceará), núcleos em mais de 30 cidades do Brasil e parcerias nos EUA e Angola, a Febracis já impactou mais de 40 milhões de pessoas ao longo de sua trajetória.

A história da federação começa em 1998, ainda como Instituto Paulo Vieira e só depois passa a ser chamada Febracis, reforçando a continuidade do compromisso em atender seus clientes com respeito e responsabilidade.

A atuação da Febracis é destaque no mercado por transformar vidas por meio do Coaching Integral Sistêmico (CIS), um processo que se adequa à sua realidade de modo que ele gere as melhores possibilidades e estratégias para conquistar um estilo de vida abundante.

Em Massachusetts, a Fernanda Morais,42 anos, é a representante e dona da franquia da Frebracis. Ela explica que a missão é “Transformar e potencializar vidas e negócios por meio da metodolo¬gia do Coaching Integral Sistêmico, construindo um mundo extraordinário e abundante”.

Casada há 19 anos com Jorge e mãe de Laura, 16, e Eduardo, 13, ambos nasceram na Flórida, é bacharel em Turismo pela Universidade de Fortaleza, no Ceará, de onde e natural, é Mestre em Coaching, Florida Christian University (FCU), em Orlando (Flórida), Doutoranda em Neu¬romarketing, também pela FCU, Master Coach e Trainer pela Frebracis. Além de diretora e dona da franquia em Boston a, ela é palestrante interna¬cional e possui uma vasta experiência em administração de empresas desde os 17 anos. Em 2011, após retornar para o Brasil, ela conheceu Paulo Vieira, o presidente da Febracis, Master Coach e PhD em Business Administration pela Florida Christian University (FCU). Na ocasião, Fernanda também conheceu a Febracis e se encantou com a metodologia do Coaching Integral Sistêmico criada por Vieira. Ela fez todos os cursos oferecidos pela instituição, tornando-se Golden Belt. Diante disso, a Febracis a convidou para se tornar uma trainer da instituição e ministrar treinamentos. Em pouco tempo, Fernanda adquiriu uma franquia e hoje é a diretora da Febracis em Boston (Massachusetts).

Ela destaca que Paulo Vieira é um dos mais conceituados coaches do Brasil, maior criador de um método diferenciado e que já vendeu milhões de livros em todo o mundo. “O método aplicado por ele se diferencia do coaching tradicional por trabalhar de forma integral a razão e a emoção, trazendo reprogramação de crença de uma forma sistêmica de modo que é possível obter alto desempenho pessoal e profissional sem comprometer nenhuma das 11 áreas da vida”, fala.

Em Boston – A Febracis em Boston foi inaugurada em Novembro de 2017 com presença de Paulo Vieira. A unidade tem toda grade de cursos oferecidos pela instituição. São nove cursos que fazem parte da de formação Golden Belt nas mais diversas áreas, como formação internacional e Coaching, com parceria com a FCU, que certifica toda a formação. “Ainda temos outros cursos também disponíveis além dos nove da formação Golden Belt”, res¬salta Fernanda.

Entre os cursos de destaque estão Curso de Oradores e Palestrantes, Cursos de Análise de Perfil Comportamental. Todos eles deixam o formando habilitado para ingressar tanto no mercado brasileiro quanto no norte-americano. Um dos mais importantes cursos da Febracis e o de maior destaque é o “Método CIS”, considerado o maior curso de inteligência emocional na América Latina, onde já participaram quase 400 mil pessoas.

Este curso, segundo Fernanda, estará à disposição na unidade de Boston no mês de Maio de 2019 e as pessoas já podem entrar em contato para saber como se inscrever. “Estes cursos são destinados a todos que querem crescer emocional e profissionalmente, e obter alto desempenho pessoal e profissional”, explica.

