Fátima Bernardes participa de encontro com jornalistas durante o Brazilian International Press Awards, na Flórida

A apresentadora será homenageada por sua trajetória profissional na TV, no evento que acontece neste sábado, dia dia na Flórida.

O clima de descontração marcou o encontro entre Fátima Bernardes e jornalistas brasileiros que residem nos Estados Unidos, na tarde desta sexta-feira, dia 11. A apresentadora que chegou hoje em Fort Lauderdale, será homenageada na noite deste sábado, dia 12, no Press Awards de Arte e Cultura com o prêmio Lifetime Achievement, um reconhecimento da comunidade brasileira que vive no país à sua atuação profissional em mais de 30 anos de carreira. A coletiva de imprensa promovida pela Globo, foi realizada no Broward Center e mediada pela jornalista Laine Furtado, presidente da Associação Brasileira de Imprensa Internacional.

Foi agradecendo a presença de todos e o reconhecimento, que Fátima abriu o evento. “Eu fiquei muito surpresa quando soube da homenagem. É incrível você ganhar um prêmio pela sua carreira, que não é só sobre um trabalho específico, mas sim pela junção de uma história, que já é longa. Fiquei muito orgulhosa e muito feliz, mas foi só ao chegar aqui hoje, que eu tive a dimensão do que era”, comentou.

Com passagens marcantes pelo ‘RJTV’, ‘Jornal da Globo’, ‘Fantástico’, ‘Jornal Hoje’ e ‘Jornal Nacional’ – noticiário que apresentou e foi editora-executiva por 14 anos – Fátima também relembrou os desafios que sentiu ao migrar para o Entretenimento, e abraçar um novo projeto, que se realizaria com a estreia do ‘Encontro com Fátima Bernardes’, em 2012. “Foram vários desafios, mas eu me vejo como uma pessoa em formação, em construção sempre. Eu queria fazer algo novo e foi essa a ideia. Hoje, eu olho e falo: nossa, tenho muito o que construir nesse caminho, e isso me deixa muito feliz.”

Além do tributo à apresentadora, o evento que este ano adotou como tema os 60 anos da Bossa Nova, também homenageia a atriz e ex-modelo Luiza Brunet, pelo seu ativismo em prol do combate à violência contra a mulher. A noite também prestigia 21 pessoas e instituições que foram destaque ao longo do ano, além de homenagens especiais do conselho organizador do evento.

Durante a semana, edições do Press Awards nas categorias de Ação Social, Artes e Negócios reconheceram influenciadores de cada modalidade. Hoje à noite, serão anunciados os vencedores da categoria Imprensa. A apresentadora Fernanda Pontes está entre os indicados, pelo seu trabalho no ‘Planeta Brasil’. O programa, exibido todos os sábados no canal internacional da Globo, traz histórias de superação e de sucesso de brasileiros que vivem no país. O evento de sábado, dia 12, fecha a semana de encontros em noite de gala do Press Awards de Arte e Cultura, que acontece no Teatro Amaturo, no Broward Center, em Fort Lauderdale.

No canal internacional da Globo, os eventos são destaque nos programas exclusivos ‘Planeta Brasil’ e ‘Globo Notícia Américas’. Também podem ser acompanhados nos perfis oficiais do canal nas redes sociais, com informações e fotos que estão sendo publicadas com as hashtags #juntosnopressawards e #FatimanoPress2018.