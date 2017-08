Família oferece emprego de babá com refeições de luxo e Maserati emprestada

Porsche, a Maserati ou o Range Rover do casal estão à disposição para transportar as criança onde for preciso.

Um casal britânico está procurando alguém para ser babá dos quatro filhos deles. O emprego é bem interessante: salário anual de US$ 128 mil (cerca de R$ 402 mil), refeições preparadas por um chef premiado e a possibilidade de dirigir carrões de luxo.

A vaga foi postada em um site no Reino Unido. O casal tem filhos de 2, 5, 7 e 15 anos. A família se divide entre Londres, Barbados, Cidade do Cabo, na África do Sul, e Atlanta, nos Estados Unidos. Quem for contratado vai ter de viajar com eles o tempo todo.

Anúncio da vaga no site de empregos O problema é que o casal está em busca de um profissional bem específico. Além de graduação em psicologia infantil, a pessoa deve ter 15 anos de experiência como babá e trabalhar seis dias por semana. Além disso, o candidato precisa nunca ter recebido pontos na carteira de motorista e ter experiência com autodefesa, ou vontade de aprender alguma arte marcial. “Não nos importamos com o que a babá faz no tempo livre”.

“No entanto, bebedeiras e uso de drogas não são toleradas”, diz o anúncio. Além do dinheiro, a babá também come aquilo que a família se alimenta, ou seja, refeições preparadas por um chef de cozinha premiado. Além disso, para levar as crianças para onde for preciso, o Porsche, a Maserati ou o Range Rover do casal estão à disposição. E aí? Você tem qualificação e disposição para tentar a vaga?