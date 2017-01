Existe uma chance de voltar viver nos Estados Unidos após a deportação? Part III

Por Michele DaSilva:

Como discutido nas duas últimas semanas, voltar para os EUA depois de uma deportação é muito difícil. Não só você necessitará um patrocinador (famíliar ou através de emprego) para aplicar para um visto de imigrante para você, mas você possivelmente necessitará um perdão de inadmissibilidade se você está impedido por lei de retornar. No entanto, para aqueles de vocês que têm antecedentes criminais, retorná para os EUA pode ser ainda mais difícil. Mesmo se você não foi condenado de ter cometido crime, mas admitiu suficientes fatos do crime, você ainda pode ser considerado inadmissível de retornar. Isto independente de quando o crime ocorreu, ou mesmo que o crime ocorreu em outro país.

Que crimes torná-lo inelegível para um visto? – Crimes Envolvendo Torpeza Moral “Crimes Involving Moral Turpitude” (CIMT) – Em geral cometer ou admitir fatos suficientes de um CIMT fará você inadmissível. No entanto, existem duas excepções:

(1) Exceção the Ofensa Pequena “Petty”: Uma só convicção categorizada com CIMT não vai fazer você inadmissível para um perdão, se: (i) a pena máxima possível do crime é menos de um ano, ea sentença que você atualmente recebeu foi de 6 meses ou menos.

(2) Exceção juvenil: Se você tinha menos de 18 anos de idade quando cometeu o crime, eo crime ocorreu há mais de cinco anos antes de aplicar para um visto.

Crimes Envolvendo Drogas – Você é inadmissível se você cometeu ou admitiu ter cometido qualquer violação da lei da substância controlada ou regulamentação dos EUA ou de outro país. Você também é inadmissível, se há “razões para acreditar” que você é ou tem sido um traficante de drogas (mesmo se você não tem uma convicção), ou que você financeiramente beneficiou do tráfico de drogas de seu cônjuge ou dos seus pais.

Várias Condenações Criminais – Você será considerado inadmissível para entrar nos EUA, se tiver sido condenado por dois (2) ou mais crimes e as penas juntas acrescenta-se a 5 anos ou mais.

Outros tipos de crimes que podem fazer você inadmissível: Crimes relacionados com prostituição, tráfico humano, e lavagem de dinheiro.

Apesar do meu crime, ainda posso tornar elegível para um visto? – Se você foi condenados (ou admitiu ter cometido) um crime que faz você se inadmissível, você precisará de um perdão conhecido como “212(h)” para que você possa tornar elegível para um visto. É difícil obter o perdão “212(h),” portanto, é aconselhável que você solicita a assistência de uma advogada com experiência an área de imigração para ajudá-lo com este processo.

Voce não será elegível para um perdão “212(h)” e, portanto, não poderá voltar a viver nos EUA, se:

(1) Você foi condenado (ou admitiu ter cometido) qualquer crime envolvido com droga, com a excepção de uma única posse de 30 gramas ou menos de maconha, ou

(2) Você foi condenado (ou admitiu ter cometido) homicídio ou atos de tortura.

No entanto, aqueles de vocês que tiveram o cartão verde (green card) antes de ser deportado, não será elegível para o perdão “212(h)” se o crime que você cometeu é classificado como um “crime grave” (aggravated felony) nos termos das leis de imigração.

Além disso, se você e elegivel para aplicar para o perdão 212 (h), você ainda precisa de provar um dos seguintes fatos:

(a) A atividade criminosa aconteceu há mais de 15 anos atrás, ou

(b) Não permitir que você volte para os EUA resultará em “extrema dificuldade” para seu marido, esposa, pai, filho ou filha que é um residente permanente ou cidadão dos Estados Unidos, ou

(c) Você se qualifica como um “esposa/o agredido “pelas leis de imigração.

O fato é que mesmo que você possa provar todos os requisitos citados acima, a imigração ainda pode decidir não conceder com o seu perdão. A imigração tem o poder discricionário para decidir em conceder ou negar o seu pedido avaliando todos os fatores positivos contra os fatores negativos.

Uma advogada de imigração qualificada pode rever o seu caso e determinar se você precisa e qualifica para um perdão, bem como as chances de sucesso. Ligue hoje para tel. +1 (551) 265-4395 para agendar uma consulta com a advogada Michele Da Silva para determinar suas possibilidades ou a possibilidades de sua famila voltar para os Estados Unidos.

No artigo da semana que vem, eu vou continuar a discussão de perdões e concentrar na inadmissibilidade com base em falsas declarações e fraude.

A advogada Michele Da Silva é a proprietária do escritório de advocacia Da Silva Law Group localizada em 4 Longfellow Place, Boston, MA 02114 e tem escritórios afiliados em Nova York. Ela e suas equipe representa clientes nas áreas de imigração e de defesa criminal. Para mais informações ligue para +1 (551) 265-4395 ou visite seu site www.LawDaSilva.com.

Como discutimos na semana passada, é muito difícil voltar para os EUA depois de uma deportação. Ter um membro da família para patrociná-lo ou um empregador para patrociná-lo é apenas parte da exigência. Na sua entrevista consular, o oficial vai determinar se você pode receber o visto ou se há alguma coisa no seu passado (no seu record) que lhe faz inadmissível. Se for determinado que você é inadmissível, isso significa que você não sera elegível antes que você receba um “waiver” (perdão).

PERDÃO PARA INADMISSIBILIDADE – O perdão é um pedido especial ou um pedido para uma exceção à regra. Há muitas razões que uma pessoa pode ser inadmissível e exigá um perdão para entrar nos EUA. As quatro razões mais comuns são (a) você foi deportado, (b) você tem record criminal, (c) você permaneceu nos EUA ilegal (sem autorização), e (d) você cometeu fraude de imigração. É importante que você entenda que você vai precisar de um perdão para cada base de inadmissibilidade contra você. Isso significa, por exemplo, que se você reside nos Estados Unidos ilegalmente e também tem convicções criminais, você vai precisar de um perdão para a presença ilegal, bem como uma segunda perdão para as convicções criminais. Também é importante que você entenda que nem todas a razões de inadmissibilidade podem ser perdoadas. No entanto, um advogado de imigração qualificado pode rever o seu caso para e determinar se você precisar de um perdão e se existe um perdão para o seu caso. Meu escritório pode-lhe ajudar ou ajudar sua família para determinar suas chances de voltar para os EUA. Ligue hoje para agendar uma consulta no tel. +1(551)265-4395.

INADMISSIBILIDADE BASEADO EM DEPORTAÇÃO – O fato de que você foi deportado e que você saiu dos EUA faz você inadmissível. A regra geral é que se você for deportado, você não será elegível para retornar para os EUA por 10 anos. No entanto, diferente período de tempo é aplicado dependendo do atual fatos do seu caso. Por exemplo, você não será elegível para voltar para os EUA antes de 5 anos, se você (a) tem uma deportação expedida (deportados sem ver um juiz de imigração, na fronteira, ou em um aeroporto), ou (b) tinha o cartão verde (green card) e uma convicçã criminal, e você foi posto em processo de deportação quando você voltou de uma viagem ao exterior. Você não será elegível para voltar para os EUA antes de 10 anos, se você (a)foi ordenou removidos por um juiz de imigração, ou (b) saiu dos EUA enquanto você estava em processos de deportação, ou (c) saiu dos EUA depois que uma ordem de deportação in ausência. Você não será elegível para voltar para os EUA por 20 anos, se tiver sido deportado dos EUA mais de uma vez. Você será permanentemente inelegível para voltar para os EUA, se (a) você foi deportado porque você tem uma condenação penal, que é classificado como um crime grave, (b) você foi deportado e, em seguida, tentou reentrar sem permissão, ou (c) você reentrou ou tentou reentrar nos EUA após ter estado previamente nos EUA ilegalmente por um total de mais de um ano.

A ESPERANÇA – A boa notícia é que a qualquer momento, mesmo com todas as inelegibilidades citadas acima, você pode solicitar um perdão para retornar aos EUA antes do período especificado. No entanto, o seu pedido provavelmente será mais forte se a alguns anos passarem depois da sua deportação. Mesmos se você tem um período permanente de inadmissibilidade, você poderá aplicar para um perdão depois de10 anos fora dos EUA. Mas se o seu pedido de perdão for negado, você tem a opção de esperar o tempo específico de 5, 10, ou 20 anos fora dos EUA antes de reaplicar para um visto para voltar para os EUA. A razão é, após dos anos requexidos de espera, você não será mais considerado inadmissível para um visto por aquela razão e você não terá que obter o perdão. Infelizmente, para aqueles que têm um inadmissibilidade permanente, não há tempo que se pode esperar para que a inadmissibilidade desaparecerá. No artigo da próxima semana, vou falar sobre a inadmissibilidade por crimes e atividades criminosas e como você, e se voce, poderá voltar a viver nos EUA.