Espaço da Mulher Brasileira é inaugurado no Consulado Brasileiro em Boston

Por Juliana da Matta

Na última sexta feira (7), o Consulado Brasileiro de Boston reuniu figuras de renome em evento celebratório ao novo Espaço da Mulher Brasileira. O espaço procura representar o empoderamento das mais de 170 mil mulheres da região, e se tornou possível graças à cooperação entre ministérios e organizações que criaram um canal de diálogo enriquecedor em parceria com a comunidade brasileira de Boston.

O evento contou com a presença de diversas personalidades notórias como a ministra Luiza Lopes da Silva, do ministério das relações exteriores, deputados, secretários, o secretário nacional de economia solidária, do ministério do trabalho e emprego, Dr. Roberto Beltrame, secretário executivo do ministério do desenvolvimento agrário e social, Álvaro Lima, da Prefeitura de Boston, do Deputado Marcos Rogério, Dra. Maria Aparecida Moura secretária nacional de política especial pelas mulheres entre muitas outras figuras importantes.

A cônsul-geral do Brasil em Boston, embaixadora Glivânia Oliveira observou que sem a comunidade brasileira não haveria este trabalho, não haveria avanço ou progresso e agradeceu a presença da comunidade e das figuras de renome que não só prestigiaram o evento mas tornaram o espaço possível. A noite da inauguração da capacidade foi marcada pela emoção do público ao assistir trechos de um vídeo realizado pelo grupo, com depoimentos de mulheres que compõem a nossa comunidade.

