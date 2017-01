Escola em Allston oferece curso intensivo de inglês

Fabiano Ferreira

Quem chegou agora aos Estados Unidos ou já está aqui há algum tempo sabe da importância de aprender inglês para ampliar as oportunidades de trabalho e interação social. Nada melhor do que acelerar o aprendizado com aulas diárias e atividades práticas para fixar os conteúdos.

Uma das escolas que aposta nesta dinâmica de aprendizagem é a ISAL (International School of Advanced Language), localizada na 20 Linden St, em Allston (MA).

Sob o comando das russas Júlia Solomin e Sasha Sasha Bogdanovskaya, a próxima turma começa em 16 de novembro, com 160 horas de aulas. O Programa Intensivo de Inglês (IEP) se concentra em quatro principais componentes para adquirir o inglês: falar, ouvir, ler e escrever. “Os alunos conseguem construir uma base sólida no idioma Inglês, o que irá ajudá-los em sua vida acadêmica, profissional e pessoal”, explica Julia. O currículo oferecido pela escola é baseado no “Quadro Europeu Comum de Referência” (CECR), composto de 6 níveis, cada um com duração de 8 semanas.

As aulas são bastante dinâmicas. Os alunos recebem um livro com explicações e exercícios e as professoras utilizam dinâmicas individuais e em grupo para fixar os conteúdos. Tudo é em inglês. Na sala de aula só é permitido o uso de dicionário para facilitar a compreensão e para formular perguntas que ajudem no raciocínio. Em algumas aulas também são utiliados vídeos da internet e músicas, tudo com o objetivo de ampliar as formas de ensino e fixar os conteúdos. A cada dia são distribuídos conteúdos extras, com tarefas para que o aluno treine o que foi aprendido durante as aulas.

Uma sala com computadores também permite aos alunos fazer pesquisas e reforçar seu aprendizado.

Os professore da ISAL têm formação em diferentes instituições, incluindo a Universidade de Brandeis, Universidade de Boston, Universidade do Estado Bielorrusso, Skidmore College e La Sorbonne IV.

SAIBA MAIS – ISAL International School of Advanced Language

20 Linden Street

Allston (MA)

(855) 595-5885

Site: isalusa.com