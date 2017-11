Escola de Inglês em Allston abre serviços de vistos para estudantes

Cursos Intensivos de Inglês com desconto por tempo limitado.

Por Janis Gonsales

A ISAL – International School of Advanced Learning, escola de inglês localizada em Allston, foi autorizada e credenciada pelo órgão internacional, ACCET (Accrediting Council for Continuing Education & Training), a emitir o documento para visto de estudantes nos USA. Estabelecida há 4 anos, a escola usa um método de ensino voltado ao aprendizado da língua inglesa em situações do dia a dia e em desafios profissionais em ambiente de trabalho.

Com o objetivo de oferecer uma aprendizagem acessível para todos, a ISAL também desenvolve programas de inglês para estudantes que queiram aprimorar a língua rapidamente; focando em conversação, leitura, escuta e redação. A escola tem um time de professores altamente qualificados e dinâmicos e mantêm turmas pequenas em cada sala (máximo de 12 estudantes). A escola oferece aulas de 20 horas por semanas para aqueles com visto de estudantes. Agora com o credenciamento do ACCET, a escola pode emitir os documentos necessários para os estudantes conseguirem o visto de estudante, transferência de escolas e mudança de status de vistos.

Esta semana, as diretoras da escola, Julia Solomin e Sasha Bogdanovskaya, participaram da Conferência Annual ACCET em San Antonio, Texas pela terceira vez e fizeram uma apresentação sobre a escola em uma das sessões do evento.

Para Julia, a participação no evento desse ano teve um significado muito maior “Este é o terceiro ano que participamos, mas esse ano foi especial pois agora somos uma escola credenciada. “O credenciamento trouxe para a ISAL uma Certificação Internacional e nos permitiu abrir nossas portas para estudantes de todo o mundo” diz Sasha com muito orgulho.

Saiba mais: No momento, além da possibilidade da emissão de vistos de estudante, a ISAL está com uma promoção exclusiva para aqueles que queiram aprimorar o inglês fazendo o Curso Intensivo por pelo menos três meses. O preço do curso por mês normalmente e de $800 dólares, porém com esta promoção, o aluno paga $500 dólares por mês. A ISAL fica bem localizada em Allston, na 20 Linden Street, abre de segunda-feira à sexta-feira, das 9am às 5pm. A escola também oferece cursos de inglês à noite, duas vezes por semana para aqueles que não precisam de visto de estudante e estão aqui na região de Boston. O telefone da escola é 1 (855) 595-5885 e e-mail info@isalusa.com. Eles também fazem atendimento em português.