Encontrado oito mortos e diversos feridos em baú de caminhão

Polícia de San Antonio, no Texas, prendeu suspeito de tráfico de pessoas. Oito vítimas do crime perderam a vida e outras 20 ficaram gravemente feridas.

A polícia de Santo Antonio, no Texas (Estados Unidos), prendeu um motorista de um caminhão por tráfico de pessoas. Dentro do caminhão de cargas a polícia encontrou oito pessoas mortas e outras 20 em estado grave, sendo que uma delas morreu horas mais tarde. Todos estavam no baú do caminhão que não tinha ar-condicionado nem água. O calor excessivo deve ser a causa da morte. As informações são da Agência EFE.

A polícia local foi acionada, após o motorista do caminhão pedir água a funcionários de um armazém próximo ao local em que o veículo estava estacionado. Em entrevista coletiva neste domingo (23) o chefe da polícia de Santo Antonio, William McManus, afirmou que as vítimas do suposta tráfico de pessoas tinham entre 20 e 30 anos.

Dos que estavam presos no baú do caminhão, oito foram encontrados sem vida, e outros 20 em estado grave. Os feridos foram levados de helicóptero pelas equipes de resgates de San Antonio, mas um deles não sobreviveu. O McManus afirmou que a situação dessas pessoas era degradante, já que estavam dentro de um local fechado, sem ventilação nem tampouco ar condicionado, fato esse que pode ter colaborado para a morte de nove pessoas.

O chefe do corpo de bombeiros, Charles Hood, afirmou que ao começar o resgate, ao tocar nos feridos, percebeu que a temperatura corporal deles estava elevada, o que indica que o calor pode ter colaborado para o estado de saúde crítico de muitos.

A polícia de San Antonio afirmou ainda que considera o caso um crime de tráfico de pessoas e que o Departamento de segurança Nacional dos Estados Unidos está envolvido com a investigação e para prender os demais culpados pelo crime.

*Com informações da Agência EFE