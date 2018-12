Empresários brasileiros visitam Boston a convite da empresa Eduque Center USA

O evento destacou a possibilidade de acesso aos investidores do Brasil junto aos empresários da comunidade brasileira em Massachusetts.

“Eduque Center USA” recebeu durante a semana o instituto Rede de Negócios Oportunidades do Vale do Aço (RENOVAÇO) vindo de Ipatinga MG que compõe empresários e profissionais de diversas áreas e atividades.

O grupo de Empresários e Profissionais foi recepcionamos por autoridades e empresários da região de Boston. No decorrer da semana a Eduque Center USA através da CEO Simone Mocelin realizou treinamento de diversas visitas técnicas em Universidades como: Harvard University, UMASS Boston e setores empresariais e turísticos. Para Simone Mocelin, este relacionamento que se inicia entre empresários brasileiros e americanos, começa de fato uma nova era de desenvolvimento e de oportunidade de negócios.

Sobre a Eduque Center USA: O Eduque Center USA é uma Empresa Americana Especializada em conectar empresários do Brasil com Empresários dos Estados Unidos, através do Programa Internacional de Visitas Técnicas.

Esse programa é de cunho educacional e é estruturado para impulsionar a sua network e fechar negócios. O Eduque Center em parceria com diversas empresas americanas é uma facilitadora e incentivadora de novas parcerias.

O Eduque foi criado a partir da experiência prática da sua fundadora e CEO, Simone Mocelin. Brasileira e residente nos Estados Unidos da América, Simone Mocelin é a responsável pelo funcionamento do pólo da Universidade Católica de Brasília na cidade Boston. Especialista em Educação a Distância e com grande experiência no mercado educacional americano, Simone Mocelin teve a oportunidade de identificar as carências e as oportunidades profissionais para imigrantes nos EUA, sobretudo para os brasileiros.

O Eduque foi criado para ajudar a transformar a vida das pessoas, possibilitando ao brasileiro residente nos EUA, formação profissional para buscar e construir melhores oportunidades de trabalho e retorno financeiro. Para os brasileiros residentes no Brasil, o Eduque oferece a oportunidade de intercâmbio e vivência prática do mercado de trabalho americano.