Empresa mineira de software conquista prêmio no MIT em Cambridge

A Solides faturou o Crowd’s Award, oferecido pelo MIT. Dez startups da América Latina participaram da competição.

Uma empresa mineira de Tecnologia da Informação conquistou um prêmio internacional, oferecido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos.

A Solides é especializada em software de mapeamento comportamental para gestão de pessoas.

O prêmio foi o Crowd´s Award, na categoria popular. A outra categoria é a Early Stage, para startups em fase de ideação. A competição tradicional é realizada anualmente em Cambridge e seleciona as 10 melhores startups da América Latina. “Pra gente é uma enorme honra, e valida o trabalho que temos feito até aqui” – cita Alessandro Garcia, CEO da Solides. A empresa já teve seu trabalho evoluído também em Stanford e Berkeley no Vale do Silício, em Londres e Vancouver.

Segundo Alessandro Garcia, atuar e validar o projeto nos principais polos de tecnologia no mundo é uma forma de trazer para o Brasil tecnologia de ponta em altíssimo nível. A empresa atende de pequenas a grandes empresas e, segundo avaliação dos usuários, 9 em cada 10 recomendariam o software a um amigo. Além do troféu, a Solides ganhou um prêmio de US$5 mil.

Mas muito melhor do que o premio financeiro, é o reconhecimento no MIT, afirma Alessandro Garcia: ‘’O prêmio valida o projeto pelo MIT, uma das melhores universidades do mundo, e com isso traz um respaldo e credibilidade muito grande que contribui pra penetração do produto no Brasil e também em breve no exterior.’’, diz o empresário.

E conclui: ‘’Estamos crescendo mais de 10% mes-a-mes e sim duvida um premio do MIT contribui pra esse ritmo de progresso’’.

Fonte: Estado Minas