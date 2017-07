Empresa de alimentação inova tornando a vida prática e saudável

Como comer saudável, se a maioria das pessoas trabalha 8 horas, por dia, fora de casa?

Por: Cristina Lopes

Mais de 70% da população americana trabalha no mínimo 8 horas por dia. Resultado: grande parte das pessoas faz as principais refeições fora de casa. De preferência, optam pelo que for mais prático e estiver ao alcance das mãos.

O fast food lidera o ranking na escolha da maioria e as estatísticas comprovam. Uma das redes mais famosas do mundo atende aproximadamente 603 milhões de clientes por dia em 85 países. Uma das causas para justificar os mais de 30% da população mundial de obesos. Embora, os números sejam alarmantes, a boa notícia é que a conscientização da importância de se viver saudável vem aumentando. Prova disso, são as estatísticas do crescimento do mercado wellness no mundo.

Em países, chamados de primeiro mundo, como os EUA até as grandes redes, como Mac Donald’s tem no cardápio opções menos calóricas, como saladas, wraps e até breakfast nessa linha. No Brasil, por exemplo, este segmento, no ano passado respondeu por mais de 80 milhões nas vendas.

Uma rede de mercado voltado para a linha health vendeu mais de 23 franquias no país, no primeiro semestre deste ano. Aqui, a realidade é visível. Supermercados como Trade Joes e Whole Foods já estão presentes na maioria das cidades americanas. Os que não são, necessariamente, do segmento, como o Stop Shopping a cada dia pode se notar o crescimento da área destinada aos produtos sem lactose, farinha etc. Curiosamente, os proprietários de sucesso no segmento criaram as empresas para atender as próprias necessidades.

2GO SALAD BAR: Refeição no pote; Uma idéia surgida da necessidade das sócias. No Brasil, por exemplo, uma linha de produtos congelados de rápida preparação e consumo surgiu da necessidade do dono em achar comidas prontas congeladas e light. Resultado: a empresa hoje vende em média 8 milhões por ano e não pára de crescer. Aqui, a amizade de duas brasileiras e o gosto pela vida saudável acabou por uní-las, profissionalmente.

A jornalista Rosana Lacerda há mais de 20 anos conta ser adepta da alimentação saudável e da atividade física como segredo de longevidade. Por isso, diz que ao longo dos anos não envelhece acumulada juventude. Já a jovem estudante, Francielle Bettioli tem a seu favor o frescor dos 23 anos de idade, mas não ‘abre mão’ da academia e do comer saudável, não só para manter a boa forma, mas para garantir saúde no futuro.

Assim, nasceu a 2Go Salad Jar, a refeição no pote, com a maioria dos nutrientes necessários que a pessoa pode levar e comer em qualquer lugar. A idéia surgiu da necessidade pessoal. Sem opção nutritiva e prática, ambas comiam diariamente, barrinhas de cereais, iogurte, frutas durante o expediente. Em novembro, do ano passado, Rosana pensou na possibilidade de trazer para os EUA uma idéia de sucesso no Brasil: a salada no pote.

Achar a sócia ideal na amiga Fran não foi difícil. Assim, a dupla, empreendedora tratou de se profissionalizar e colocar o projeto em prática. Fizeram cursos para obtenção das certificações necessárias, Serv Safe e Food Allergy, cursos para saber como montar a salada, consulta a nutricionistas para colocar no pote os alimentos funcionais, a maioria dos grupos alimentares tais como proteína, carboidratos, oleaginosas, fibras etc. Paralelamente, encontrar a embalagem ideal, sustentável, criar a identidade visual da empresa e, o principal, fazer os testes para conseguir unir em um mesmo pote uma refeição saudável, nutritiva, saborosa, apetitosa aos olhos, com data de validade testada passou a ser uma meta na vida das novas empresárias.

Obstinadas, a 2Go Salad Jar ‘saiu do pote’ em grande estilo. A jornalista, Rosana também, pós graduada em marketing no Brasil, em parceria com a sócia Fran, uma expert em mídias sociais, criou toda a estratégia de lançamento da empresa.

Tudo foi, minuciosamente, planejado e executado pelas duas. No primeiro dia oficial do verão começaram a campanha de lançamento na mídia impressa. No dia seguinte, lançaram um vídeo institucional do produto que, em menos de 24 horas, já tinha alcançado mais de 300 visualizações no YouTube, isso sem falar nos compartilhamentos e likes nas redes sociais. No último sábado e o primeiro do verão aqui nos EUA, intencionalmente, elas organizaram e conseguiram reunir, em um workshop, estilo talk show, aberto ao público, em Framingham, no palco nomes como o terapeuta holístico Ilton Lisboa, o Wellness Coach Rolando Amorim, a dermopigmentadora Sara Prado, na grande parte da imprensa local para um público de, aproximadamente, 150 pessoas que ainda puderam degustar, no final do evento, uma das saladas no pote!

Se você não esteve presente, não se preocupe, a empresa oferece delivery e, a partir do próximo dia 10, você vai poder matar a curiosidade e a fome ‘sem culpa’, ao abrir o pote da 2Go Salad Jar. Uma refeição nutritiva e saborosa que você vai poder levar para qualquer lugar.

2Go Salad Jar

Delivery:

(508) 360-3516

(774) 823-7925

Face e Instagran:

2Go Salad Jar