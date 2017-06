Empreendedorismo Social Criativo Digaaí e o Centro de Resposta a Emergências Sociais

Também teve uma apresentação fotográfica com crianças imigrantes de 55 diferentes nacionalidades que vivem em Boston.

Da Redação

Neste último final de semana pessoas de 23 diferentes nações se encontraram na Greenway em Boston na sede do DIGAAI para o SERC (Centro de Respostas a Emergências Sociais) e juntos discutiram diversos temas relacionados a transparência e democracia, igualdade racial, praticaram de aulas de yoca, experimentaram a bebida caipirinha e o famoso pão de queijo de minas, conversaram sobre emergências sociais, assistiram apresentação de capoeira e através de um safári urbano fotográfico exploraram dois bairros tradicionais imigrantes de Boston Chinatown ( chineses) e North End (Italianos) e depois criaram um mapa de estórias logo depois aprendendo os passos básicos caíram no samba.

Os eventos foram grátis e voluntários. Estava disponível também uma estação de aprendizado para serigrafia social e botons, o evento foi animado pelos tambores caribenhos e a autêntica música popular brasileira.

Através de um photo-booth as pessoas foram entrevistadas pelos New Urban Mechanics da cidade de Boston e deixaram suas impressões sobre diversos temas.

Escutaram um link direto do Brasil com a atualização sobre a lei de imigração recentemente aprovada pelo presidente Temer.

E no final uma apresentação fotográfica com crianças imigrantes de 55 diferentes nacionalidades que vivem em Boston. Assim Que o bem sempre encontre o caminho!