Empreendedores brasileiros apostam no setor da construção em acabamentos

Inauguração do showroom da construção e design de móveis planejados e sob medida acontece dia 31 de Agosto em Peabody.

Por Sara Santos

O jovem empresário Daniel Queiroz, natural de Governador Valadares, Minas Gerais, chegou nos Estados Unidos ainda muito jovem, seguiu carreira militar tornando-se sargento da aeronáutica. Daniel sempre almejou novas conquistas e assim prosseguiu tornando-se um dos principais gerentes regionais do Bank of América.

Ele também foi vice-presidente de pequenas empresas na região de Boston. O novo desafio de Daniel começou a seis meses quando iniciou como empresário na área da construção e design. Daniel é um dos sócios da empresa International Design Group, juntamente com Ricardo de Oliveira e Italiano Allfe.

A empresa é a representante exclusiva do Studio Becker, Valcucine, Dell Anno, Favorita e Saccaro. Com seis meses atuando no mercado a empresa já forneceu produtos da linha Studio Becker para empreendimentos como o Millennium Tower em São Francisco, Nova York entre outros que somando são mais de 44.

As cozinhas vendidas para Nova York são da empresa brasileira Dell Anno. Os produtos oferecidos pela empresa 47 Design são de alta qualidade com valores acessíveis para todos, tanto que a empresa já está fornecendo seus produtos para empreendimentos em Chinatown. Eles oferecem a possibilidade de financiamento dos materiais utilizados nas obras como também para os móveis de cozinha, banheiro, quartos, entre outros. A empresa também trabalha com pisos de cerâmica da Portinari.

Nosso objetivo é atender desde do flipper, pessoas que compram casas reformam e vendem, o construtor e o consumidor direto. Nos também fornecemos para grandes empreendimentos, informou Daniel. Nos próximos meses a empresa vai construir em Somerville a maquete de uma casa com todos os produtos das marcas que eles representam.Com experiências em grandes projetos em Nova York, a equipe que é formada por consultores, arquitetos e engenheiros está pronta para atender o mercado de Massachusetts, disse o empresário.

Segundo Daniel quando necessário eles enviam um consultor até o cliente, porém o ideal é que o consumidor faça uma vista ao showroom onde é possível visualizar os produtos, pois alguns detalhes não são perceptíveis apenas observando um catálogo ou website. Devido ao destaque que a empresa ganhou no mercado a Câmara de Comércio Brasileira (Branecc) em Masachusets vai realizar no proximo dia no dia 31 de agosto uma mostra em parcerias com as empresas de design International Design Group e Design Group 47.

Inauguração – O evento vai acontecer no dia 31 de Agoston na 47 Newbury Street, Rota 1 em Peabody, que vai contar com a participação de arquitetos, designers, construtores e empreendedores imobiliários da região, com especial destaque para profissionais brasileiros que atuam na área. Mais informações envie e-mail para asemana@me.com