Elegant Attire – Roupa de locação para festas, o endereço que está fazendo a cabeça e o bolso das mulheres

A maioria das mulheres, senão todas não se imaginam repetindo uma roupa de festa, em mais de um evento, principalmente, se os convidados forem os mesmos.

E, em tempos, de crise e até mesmo de sustentabilidade, poucas são as mulheres que podem se dar ao luxo de, em cada evento, ter uma roupa de festa nova.

Foi pensando, nesse segmento, que as jovens empresárias Jennifer Scherrer Ribeiro e Thalita Parreira, se uniram para montar o espaço Elegant Attire, em português, traje elegante.

Até aí, nada de novo. A novidade ficou por conta das visionárias empreendedoras, vestidos longos, curtos, com ou sem brilho para ocasiões especiais para alugar. Isso mesmo! Tudo que você sempre sonhou: poder ir a vários eventos, sempre em trajes de extremo bom gosto, com preço de locação. Ou seja, com preços, em média, variando de $30 a $250,00 dólares, você pode estar sempre com uma peça nova, sem ter que investir em cada evento em um vestido, por exemplo, de $500,00 dólares, que não poderá repetir tão cedo em outro evento. A ideia partiu das amigas e parentes Thalita Parreira e Jennifer Scherer Ribeiro.

Thalita nasceu no Brasil, em Góias, Jennifer nasceu nos EUA. Quis o destino que ambas fizessem Higth School juntas, se tornassem amigas e uma se cassasse com o primo da outra. Até, aí nada demais. Mas, mesmo nascendo em locais tão distantes, ambas tem uma história relacionada a roupas. Explico: Thalita conta que a avó mexia muito com costura e lhe dava retalhos que ela sempre fazia roupinhas para as bonecas. E, Jennifer, teve a infância ainda mais envolvida com costura. Tio alfaiate, uma tia costureira, outra bordadeira e ela, ali no meio criando, roupinhas para a Barbie. Mal sabiam elas, que essa brincadeira de criança se tornaria um dia um negócio de sucesso.

Tanto que Thalita se formou em Enfermagem e também Design de Interiores e Jennifer em Gestão de Negócios. E foi essa ‘veia’ empreendedora que fez Jennifer propor para a amiga montar uma loja de noivas. Visionária, Thalita disse que a ideia de um novo business a atraia, mas porque não montar uma loja com roupas de festas. “Noiva é uma só, e os convidados são muitos”, disse Thalita na época. Uma visão pragmática, bem de quem gosta e sabe lidar com o público. Dai nasceu a idéia. De lá para cá, o universo, elas contam, parece ter conspirado a favor. Thalita comprou uma casa, que a antiga moradora, tinha um closet enorme, todo criado para acomodar os casacos de inverno, sem deixar que a umidade etc., pudesse estragar as peças. Ou seja, um espaço físico perfeito para implantar um novo negócio. Ao todo o Ellegant Attire tem apenas 9 meses, mas o sucesso já passou de uma gestação, o negócio, embora recente, já ‘anda com as próprias pernas’ e muita dedicação e inovação das proprietárias.

Como funciona o negócio – O espaço físico que já existia ganhou o ‘toque’ delas. Elegância e decoração para oferecer todo o conforto e privacidade que elas, desde o início do projeto, desejavam poder oferecer para as clientes. Nas araras o bom gosto é visível. Uma paleta de cores diversificada, vestidos longos, curtos, com ou sem brilho para qualquer ocasião.

O atendimento é feito com apontamento, ou seja, com atendimento personalizado. “Com hora marcada, podemos saber da cliente o tipo de evento, o que ela gosta e não gosta no corpo e, assim, prestarmos uma espécie de assessoria”, explica Thalita. “A ideia é fazer cada cliente se sentir única e sair do nosso espaço com um look completo para arrasar”, complementa Jennifer. Sim, porque além da roupa elas também teem acessórios etc. O melhor? Poder ir para cada festa agora com um look novo, sem ter que desembolsar muito.

Resumindo, a cliente só tem que se preocupar com o cabelo e a maquiagem. Então, já agendou o seu horário?

Serviços – Elegant Attire / Rent. Dress. Return / Foundmydress.com / Foundmydress@hotmail.com / (774) 285- 1808 Thalita / (774) 285-2992 Jennifer / Make an appointment today