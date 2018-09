Diogo Nogueira em Boston cantando composições que enaltecem o samba de raiz

Sambista estará na berklee performance center em Boston, MA com canções do seu novo álbum e temas consagrados.

Um dos maiores artistas da música popular brasileira, Diogo nogueira é cantor, compositor, músico e ator. Com milhões de cópias vendidas entre CDs e Dvds, ele foi vencedor de dois Latin Grammys e alcançou discos de ouro e prata. Em 2015, estrelou o musical SamBra e foi o apresentador no programa de TV “Samba na Gamboa” e no programa de rádio “Batukada Boa”, na rádio Transcontinental (São Paulo). Ele acaba de lançar Munduê, seu primeiro CD com músicas autorais.

No domingo dia 9 de Setembro, às 20h, o cantor e compositor Diogo Nogueira vai se apresentar na Berklee Perfomamce Center. No show o sambista interpretará canções do seu álbum autoral recém-lançado “Munduê”, com destaque para a música que dá título ao disco, uma parceria entre Diogo, Hamilton de Holanda e Bruno Barreto, que enaltece o samba e a ancestralidade.

“Império e Portela” é outro exemplo desse samba evocado por Diogo, dessa vez em parceria com Ivone Lara, Bruno Castro e Ciraninho. A composição saúda as vizinhas escolas de samba Império Serrano e Portela, agremiações tradicionais do carnaval do Rio de Janeiro. No roteiro estão ainda “O portelense”, faixa que gravou com Arlindo Neto e “Coragem”, mensagem fé em clima de gafieira.

Diogo vai cantar ainda “Tô fazendo a minha parte”, “Deixa eu te amar” e “Malandro é malandro e mané é mané”, além de “Alma boêmia”, “Clareou” e “Pé na areia”, do DVD “Alma brasileira.”

O cantor fará uma homenagem a grandes nomes da MPB como Djavan de quem cantará “Flor-de-lis”, “Avião” e “Beiral”; Cazuza (“Codinome beija-flor”); Gonzaguinha (“Sangrando”); Tim Maia (“Descobridor dos sete mares”); Zeca Pagodinho (“Cabô meu pai”, “Uma prova de amor” e “Quando a gira, girou”); Beth Carvalho “Coisinha do pai” e “Caciqueando”); e seu pai, João Nogueira (“Espelho”).

Local: The Berklee Performance Center tem capacidade para 1,215 acentos

localizado no 136 Massachusetts Ave, Boston, Massachusetts Ave na área do Back Bay

Tickets: Prices are $58, $48, $37, $30, reserved seating. For tickets and information call World Music/CRASHarts at (617) 876-4275 or buy online atwww.WorldMusic.org.