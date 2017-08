Dell Realty lança aplicativo para quem busca um imóvel

Encontre a casa dos seus sonhos usando o aplicativo da Dell Realty em um smartphone.

Por Sara Santos

A Dell Realty Associates recentemente lançou seu aplicativo para smartphones para auxiliar aqueles que estão em busca de adquirir um imóvel. Pensando em tornar a realidade da busca da casa dos seus sonhos realidade em um curto prazo a Dell Realty criou um aplicativo onde qualquer pessoa independente da localização pode fazer o download na plataforma IOS (Apple) ou Android. Iniciar a busca por uma propriedade é rápido e fácil, pois o aplicativo ilustração disponibilizando o acesso a várias informações do imóvel.

Pioneira em trazer inovações para o mercado imobiliário, a Dell Realty identificou que a criação do aplicativo seria uma ferramenta ideal para agilizar a busca na aquisição de uma propriedade. Podendo ser acessado sem restrição de tempo ou lugar, o aplicativo é capaz de localizar os imóveis disponíveis na região onde o smartphone está sendo utilizado ou em qualquer região de Massachusetts. Além disso, é possível ter acesso as informações do Open Houses, como também a relação de imóveis que tiveram redução no valor.

O aplicativo lançado há apenas alguns dias já é considerado um sucesso com mais de 300 downloads, ele disponibiliza fotos de vários ângulos do imóvel, como também vídeos tudo feito através do uso de drones o possibilita uma visão panorâmica da propriedade. O aplicativo é gratuito, o que tornando acessível a qualquer pessoa que busca adquirir um imóvel como para as pessoas que desejam negociar uma propriedade, podem entrar em contato com Dell Realty. Existe também a opção de marcar com o coração a propriedade que a pessoa gostou. Presente nas redes sociais e referência por se destacar como empresa de sucesso na comunidade brasileira a criação do aplicativo faz parte de mais uma das ferramentas da Dell Realty para viabilizar a comodidade, segurança e baixo custo na hora de fazer uma pesquisa para comprar uma propriedade. A empresa também oferece assistência com a documentação, informações para adquirir um imóvel que está em poder do banco, entre outros serviços na parte burocrática. A empresa também possui um caminhão que oferece o serviço de mudança gratuita para os seus clientes.

Segundo Dell Costa, CEO da Dell Realty, com o uso de um sistema integrado com o aplicativo, a empresa recebe a informação quando alguém faz o download. Os possíveis compradores também tem acesso em tempo real a atualização da lista de propriedades disponíveis. Com mais de 200 casas vendidas em 2016 a perspectiva é que a Dell Realty faça a extensão dos seus serviços para outras regiões do país.

Baixar o aplicativo você vai na Apple Store e Google Play digite na busca Dell Reatlty para baixar o aplicativo gratuito. mais detalhes ligue para (617) 629-5950