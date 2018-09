Definindo o Segredo do Sucesso

Workshop promete ensinar a às pessoas como serem bem-sucedidas.

Por: Adriana Sears

Como você caracteriza ter sucesso? Dinheiro? Fama? Ter a pessoa que ama ao seu lado? Sucesso é algo que quase todo mundo almeja. Embora as definições depende de cada um, o desejo de ter é uma constante na vida de todos. São várias formulas e receitas. Mas, qual a que a realmente funciona?

Muitos de nós desistimos quando as coisas ficam difíceis. Mas nem todo mundo ‘joga a toalha’. Então, o que separa as pessoas de sucesso do resto?

Está claro que o sucesso não tem nada a ver com o conjunto de circunstâncias sociais. Algumas das pessoas mais pobres e desfavorecidas do mundo alcançaram os maiores sucessos de todos os tempos. São vários os exemplos.

Embora tenha havido inúmeros livros de autoajuda sobre o tema do sucesso na vida, a maioria das pessoas ainda se sente perdida.

O que realmente significa ter sucesso? “É ter uma vida que valha a pena ser vivida, e que é alcançado quando equilibramos trabalho, família, amigos, espiritualidade, riqueza e saúde. Sucesso é sonhar com um futuro e colocarmos todas as nossas forças para que ele aconteça como desejamos. É ter a convicção de que o querer é a maior força que existe, e que superamos qualquer dificuldade para realizá-lo”, define Erica Melo da Master Mind. uma das principais escolas de desenvolvimento de líderes do Brasil, única empresa brasileira certificada e autorizada pela The Napoleon Hill World Foundation a representá-los em todos os países onde se tem pessoas falando português e América do Sul.

O autor americano Napoleon Hill (1883/1970) é reconhecido mundialmente entre os escritores de autoajuda mais bem-sucedidos. A maioria de seus livros foram promovidos como princípios expositores para alcançar o sucesso.

“O que nós ensinamos em nossas turmas é a Filosofia do Sucesso que foi estudada, amplamente pesquisada e comprovada por Napoleon Hill, sendo o primeiro grande estudo sobre o comportamento humano que se tem registro, conta Erica. Após estudar 16 mil pessoas entre 1908 e 1929, dentre elas, os maiores empreendedores americanos da época, como Henry Ford; Theodore Roosevelt; Andrew Carnegie; John D. Rockefeller; Thomas Edison; Alexander Graham Bell, Napoleon Hill concluiu que existem 17 comportamentos que, quando praticados, conduzem a pessoa ao sucesso. “O resultado dessa pesquisa foi condensado no livro A Lei do Triunfo, que é um dos livros mais influentes do mundo e que é a base dos nossos treinamentos”, destaca Erica.

“Os treinamentos Master Mind são indicados para pessoas que queiram esculpir a melhor versão de si mesmas, como líder e como pessoa. Aprender a liderar a si mesmo é o primeiro passo, liderar outras pessoas é o segundo, e o terceiro é criar seu próprio futuro e mobilizar pessoas em torno de um grande objetivo comum”, explica Erica. “Nesse contexto, queremos cada vez mais pessoas que querem mudar a realidade para melhor, como gestores, empreendedores, gestores públicos, gestores do terceiro setor, lideranças religiosas. Nós temos as ferramentas que tornam essa jornada mais eficaz e mais leve para isso”, complementa.

