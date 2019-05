Decreto de Bolsonaro amplia acesso a armas para 19 milhões de pessoas

Cálculo é do Instituto Sou da Paz e leva em consideração beneficiados os Caminhoneiros autônomos, conselheiros tutelares e 8.400 defensores públicos.

Ao menos 19 milhões de pessoas poderão solicitar o porte de arma de fogo desde o decreto que flexibilizou o uso de armamentos passou a valer em todo o Brasil.

A estimativa foi calculada pelo Instituto Sou da Paz. O estudo levou em consideração todas as pessoas que foram incluídas na medida publicada no Diário Oficial pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) nesta quarta-feira (8).

Entre os beneficiados estão políticos, agentes penitenciários, repórteres policiais, conselheiros tutelares, funcionários de empresas de segurança privada e de transporte de valores, caminhoneiros autônomos de cargas e moradores de áreas rurais.

Para chegar aos 19 milhões, o instituto cruzou dados públicos existente de quatro categorias. A que tem o maior número de beneficiados é a das pessoas que vivem na zona rural e com idade superior a 25 anos. Nesse grupo, segundo a entidade, estão 18,6 milhões de pessoas. Na sequência estão mais 492 mil caminhoneiros autônomos, 30 mil conselheiros tutelares e 8.400 defensores públicos.

Deputado faz protesto: O deputado federal Pastor Sargento Isidoro (Avante-BA) protagonizou, na tarde desta quinta-feira (9), um protesto contra o último decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza o acesso às armas no Brasil. A medida, assinada pelo presidente na última quarta-feira (7), facilitando a concessão de portes e posse de armas. Em sua performance contra Bolsonaro , o deputado simulou um tiroteio em pleno Congresso Nacional, no qual ele mesmo seria uma das vítimas. O outro homem envolvido na encenação é um dos assessores parlamentares do Pastor Sargento Isidorio e não teve seu nome divulgado. O protesto chamou a atenção de quem estava nos corredores da Câmara. No ato, o parlamentar chegou a se jogar no chão.