Criança é impedida de frequentar escola por causa do seu cabelo comprido

Um garoto de quatro anos foi simplesmente expulso da sua escola só porque usa cabelo comprido. O caso aconteceu em Mont Belvieu, cidade que fica no Texas, Jabez é filho de Jessica Oates, de 25 anos.

Os dois foram alertados na última sexta-feira pelos administradores da escola Barber’s Hill de que o garoto não poderia voltar para o local até que os seus cabelos estivessem cortados.

Isto “cortar o cabelo” não é uma opção”, disse a mãe ao jornal local, de Houston.

“É uma parte do meu filho”. Na segunda, Jessica prendeu o cabelo de Jabez e tentou levá-lo para a escola. Eles foram impedidos até de sair do carro, porque o cabelo do garoto ainda violava o código de vestimenta da escola, segundo relatou a mãe, que não pretende mudar a ideia de não cortar o cabelo do filho mesmo tendo que se ausentar do restaurante que trabalha na terça na tentativa de resolver o caso.

Jessica pretende se dirigir ao Distrito Escolar Independente da Barber’s Hill no próximo dia primeiro de setembro para defender o seu filho. Ao mesmo tempo, ela tem ‘encontrado refúgio’ em seu perfil do Facebook.

“Por que no mundo eu me teria que me preocupar com o meu filho se destacar? Se tem alguma coisa que ele pode se destacar é por sua personalidade maravilhosa e pequena. É esta a comunidade que vai tratá-lo como um pária, tanto quanto eu vi, assim como sua escola”