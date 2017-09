Contagem regressiva para o primeiro Mega Feirão de Boston no dia 24 de Setembro

Empresários do setor automobilístico participam do Coquetel de lançamento do Mega Feirão de Boston.

Por Sara Santos



O empresário Ricardo Machado reuniu na noite do dia 7 de setembro colaboradores, patrocinadores e organizadores do Mega Feirão de Boston para um coquetel. O lançamento do Mega Feirão contou com a presença de diversos empresários e da imprensa local.

O evento que aconteceu na cidade de Ashaland foi o primeiro passo para o Feirão que será realizado do dia 24 de setembro. Os empreendedores tiveram a oportunidade de receber todas as informações sobre o projeto e participar de um momento de integração e troca de experiência. A organização do coquetel ficou sob o comando da empresa Giuberti, que também estará presente no Mega Feirão. A Giuberti Decor & Limousine atua no mercado há mais de 18 anos é referência no ramo.

Durante este período já conquistou várias premiações e certificados de qualidade, atendimento e sofisticação. Com uma vasta experiência na área de eventos a Guiberti projetou uma decoração moderna e sofisticada para proporcionar conforto a todas as pessoas que compareceram ao coquetel. “ É uma honra poder apoiar o Mega Feirão. A nossa proposta é contribuir para que as pessoas possam usufruir de um ambiente agradável para fazer um network” , disse a empresária Claudia Giuberti.

O Mega Feirão terá um show exclusivo com a presença do sertanejo Felipe Araújo. Um dos nomes consagrados da nova geração do ritmo. Felipe vem com um repertório que é sucesso em todas as regiões do Brasil. O feirão, que vai movimentar o mercado de automóveis, é mais um projeto inédito entre empreendedores brasileiros na região de Massachusetts. Para o empresário Machado esse é mais um projeto com formato diferente que vem para fortalecer o setor. “Esperamos com o feirão alavancar as vendas e ajudar ainda mais no crescimento desse segmento no mercado”, disse Ricardo.

No Feirão estarão à disposição dos compradores mais de 7 mil veículos de diversas marcas. Serão oferecidas condições diferenciadas e taxas atrativas. Uma equipe de analistas vai dar dicas sobre financiamentos e informações de garantias. O evento também abrirá espaço para levar informações relevantes sobre o setor. Durante o feirão serão realizadas conversas e discussões com a participação de especialistas em temas específicos, como: a importância do seguro para o veículo, troca de óleo, gasolina, acessórios, entre outros.

Junto com a expectativa de captação de novos clientes e de conversão de negócios, os empresários esperam fazer boas negociações, e vão buscar com o evento fortalecer ainda mais a imagem perante o mercado. Estarão presentes revendedoras de veículos, empresas de reparos, mecânica, lanternagem e pintura, empresas de seguros, bancos de financiamento, empresas de acessórios e de outros segmentos que têm interesse em divulgar suas marcas e fazer novas parcerias. “É uma boa oportunidade de juntar várias empresas em um só lugar para o cliente fazer a melhor escolha, diante das possíveis negociações”, conta Machado. O evento é para toda a família pois conta com a participação de empresas que estarão realizando atividades de recreação para o público infantil com brinquedos e diversos orientadores.

O Feirão também terá um espaço reservado para um aqueles que estão interessados em relaxar, dicas de beleza e maquiagem. Estarão presentes vários stands de vendas de roupas e artesanatos. Os colecionadores e apaixonados por veículos terão a oportunidade de ver com exclusividade uma exposição de carros exóticos, antigos e clássicos em um mesmo ambiente.

Saiba Mais: O Mega Feirão de Boston será realizado no dia 24 de setembro no Aeroporto de Fitchburg, 50 Blueberry Lane, Fitchburg, MA. As empresas que tem interesse em participar do primeiro Mega Feirão de Boston podem entrar em contato através do website http://megafeiraousa.com ou pelo telefone (617) 697 3106.