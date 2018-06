Conexão Rússia’: a torcida que acompanha e motiva a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo

Programa exclusivo do canal internacional da Globo ​é apresentado pela jornalista Fabíola Andrade.

As bandeirinhas com as cores do Brasil já começam a enfeitar as ruas do país em contagem regressiva para a maior festa do futebol mundial. E o clima que mobiliza os brasileiros na torcida pelo hexa, também reforça a paixão nacional pelo esporte, em toda a sua grandeza simbólica. Em exatamente 8 dias, a Rússia, país-sede da Copa do Mundo 2018, irá abrir o Mundial em partida contra a Arábia Saudita, no estádio de Luzhniki, em Moscou. Já o Brasil, marca a sua estreia no dia 17 de junho, em duelo contra a Suíça, em Rostov. Em casa, nos bares e pelas ruas de todo o país, os torcedores brasileiros estarão unidos, como sempre, para ver brilhar a seleção de Tite, em uma sintonia única, que faz parar o país. E para levar toda essa emoção também para os brasileiros que moram fora do país, o canal internacional da Globo apresenta o programa ‘Conexão Rússia’. Inédito e exclusivo, a atração estreia no dia 14 de junho, com apresentação da ​jornalista e apresentadora Fabíola Andrade.

A opinião do público nas ruas; o que o torcedor espera da seleção em campo; mensagens de apoio aos jogadores, gravadas por familiares, amigos e companheiros de clube; e curiosidades sobre o desempenho do Brasil em Copas passadas serão algumas das pautas do ‘Conexão Rússia’. Com reportagens leves e divertidas, sempre em tom informal, o programa vai mostrar a torcida em diversas regiões do Brasil e também fora do país, buscando sempre o inusitado: como os torcedores se desdobram para assistir aos jogos, onde e como celebram, como e para quem torcem os estrangeiros que estão no Brasil. Exibido nos dias de jogos, o ‘Conexão Rússia’ irá reunir ainda reportagens do Sportv, GloboNews, Globoeporte.com, dos jornais da Globo e afiliadas.

Com apresentação de Fabíola Andrade, o ‘Conexão Rússia’ irá ao ar no canal internacional da Globo entre os dias 14 de junho e 15 de julho, de segunda a sexta, depois de ‘Orgulho e Paixão’, com uma reprise pela manhã, e outra à noite. Já aos sábados, virá após a reprise de ‘Tamanho Família’, e aos domingos, depois do ‘Jornal da GloboNews’, ambos os dias também com reprises de manhã e à noite.

Fotos: Estúdio do ‘Conexão Rússia’ e a apresentadora Fabíola Andrade

Crédito: Globo/ Ramon Vasconcelos