Companhia de Comédia “Os Melhores do Mundo” com apresentação em Boston

Depois do sucesso de público em 2016, eles estão de volta para apresentações em Boston e Nova York.

Os Melhores do Mundo comemoram em 2018, vinte três anos de historia e vinte anos de existência de “Noticias Populares”, Criada em 1998 a peça teve repercussão nacional em junho de 2006 durante uma entrevista no Programa do Jô. Os Melhores do Mundo apresentaram a esquete de Joseph Klimber, o homem que não desistia nunca, porque afinal de contas “a vida é uma caixinha de surpresas”!

Alguns dias depois, essa cena iria parar na internet, inaugurando uma nova era no humor digital e transformando Os Melhores do Mundo no grupo teatral de maior sucesso do Brasil.

Por conta da popularidade alcançada pelo vídeo, o grupo se apresentou em todas as capitais do país, estabelecendo recordes de público em lugares tão distintos como o Canecão no Rio de Janeiro, o Teatro Castro Alves em Salvador, o Hangar em Belém, o Teatro Positivo em Curitiba, o Palácio das Artes em Belo Horizonte e o Citibank Hall em São Paulo, onde ganhou uma placa pelas 130 apresentações e pelos mais de 120.000(cento e vinte mil) espectadores.

Além disso, o grupo fez quatro temporadas em Portugal e uma nos Estados Unidos, onde em 2013 gravou o DVD “Sexo in the city” Os Melhores do Mundo ao vivo em Nova Iorque.

Em 2016, tivemos “sold out” em Boston e NY, devido ao grande sucesso voltamos para mais uma temporada em NY, dia 15 de junho, no Frank Sinatra School of the Arts e Boston, dia 16 de junho, no Teatro Chevalier em Medford.