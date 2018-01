‘Chuva de dólares’ após acidente rodovia estadual I-74

Imagine um acidente de transito igual a este no Brasil com chuva de dinheiro por toda estrada.

Não é algo que você vê todos os dias: uma interestadual fechada coberta de dinheiro. Foi o caso da rodovia estadual I-74. Uma caminhonete repleta de dinheiro tombou em uma estrada em Illinois, e espalhou cédulas de dólares em $5, $10 e $20 pela rodovia.

Funcionários dizem que o motorista da caminhonete que estava carregando as máquinas com dinheiro dirigia muito rápido, perdeu o controle, bateu um em um carro e girou em outro carro. Ambos acabaram no canteiro central da rodovia. Então, um terceiro carro, tentando evitar o acidente, acabou saindo da entrada também.

O dinheiro do que estava na caminhonete acabou por espalhado por toda a estrada provocando uma “chuva de dinheiro” , que ficou fechada por cerca de uma hora.

Agentes da polícia e os envolvidos no acidente se apressaram para recolher as notas de dólar.

O motorista da caminhonete chegou a ser levado a um hospital, mas passa bem.