Carro desgovernado em um leilão de automoveis, mata 3 pessoas

O acidente aconteceu na quarta-feira(3), por volta das 10 horas da manhã, no leilão de automóveis Auto Lynnway de Billerica, Massachusetts e teve 13 vítimas, sendo que três pessoas foram mortas entre os acidentados um brasileiro.

Por Cláudia Abreu Leite.

Tudo aconteceu de repente, quando um Jeep Cherokee dirigido por um funcionário de aproximadamente 70 anos, se desgovernou, atropelou e destruiu uma parede de concreto. A imprensa local informou, e a polícia disse que o incidente não foi relacionado como terrorismo.

A polícia do estado de Massachusetts disse no Twitter que havia “vítimas fatais entre as várias vítimas que foram hospitalizadas.” O brasileiro Peterson Frederico proprietário da Master Used Cars em Somerville estava no local do acidente e filmou cenas loca após o ocorrido (assista o vídeo) e disse que dentre as três vítimas fatais, duas eram mulheres e um era homem.

“Neste momento, não há nenhuma evidência ou informações que sugerem que o incidente foi causado por um ato terrorista ou intencional,” disse o comunicado da polícia. Imagens aéreas de várias televisões mostraram que o jipe quebrou uma parede de concreto do edifício, onde cerca de 1.500 pessoas reuniam-se para a venda de carros no leilão.

Woody Tuttle, um funcionário do leilão de auto, disse que as pessoas estavam no interior do edifício olhando os carros expostos para a venda, quando o jipe acelerou com muita velocidade e atropelou as pessoas que estavam pelo caminho.

“Eu ouvi um barulho de pneus, e acredito, um Jeep Cherokee saiu voando por mim, falou Tuttle.”

A polícia confirmou que o motorista era um homem em seu 70 anos, e que o mesmo, pode ter confundido os pedais de freio e acelerador.