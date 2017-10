Campeão Mundial de Jui-Jitsu Gregor Gracie inaugura academia no Brooklyn

Brasileiro Gregor Gracie inaugura academia com programação para crianças, jovens e adultos.

Por Sara Santos

Os atletas brasileiros Gregor Gracie, Rafael Costa e Fabio Coelho abriram as instalações da academia Gregor Gracie no último domingo, 15 de Outubro, no Brooklyn (NY). Com uma programação diversificada de acordo a faixa etária de idade.

“Ensinamos artes marciais, e especialmente o Brasileiro Jui Jitsu (BJJ), porque estamos interessados ​​em tornar a vida melhor para todos. Acreditamos que as artes marciais são uma ótima maneira de fazer isso. Gregor Gracie Jiu-Jitsu existe para ajudar as pessoas a melhorar suas vidas sejam as crianças, adultos, atletas, novos para fitness, todos”, Informou Gregor Gracie.

A academia possui um programa voltado para crianças chamado Bullyproof, no qual tem o objetivo estimular a criança a desenvolver a autoconfiança, superar os medos dos “valentões” sem violência. “Jiu-Jitsu brasileiro é a melhor auto-defesa não-violenta para crianças e adolescentes. Ele promove confiança, disciplina, respeito e muitas outras qualidades de desenvolvimento”, segundo Gregor Gracie.

Os programas desenvolvidos para o público infantil são integrativos, e todos conseguem treinar e aprender juntos, independentemente do nível de experiência em que estejam. A academia proporciona um ambiente seguro e de integração social, para atender as crianças após o horário escolar ou nos finais de semana.

O programa voltado para os adultos se concentra em uma abordagem abrangente do desenvolvimento do Jui-Jitsu. O aluno recebe a explicação sobre as técnicas que podem ser utilizadas durante a pratica do esporte. Eles recebem orientação sobre o condicionamento físico, posições e como fazer os movimentos do corpo de forma correta na pratica do Jiu-Jitsu. A prática normalmente consiste em cerca de 30 minutos de aquecimento, seguido de uma hora de luta, e espera-se que os participantes se empolgassem.

A instituição conta com uma equipe onde todos são campões em diversas categorias do BJJ. Vindo de uma família de percussores do BJJ Gregor começou a praticar artes marciais ainda na infância. Ele é um dos principais lutadores Jiu-Jitsu de sua geração que luta no MMA. Com medalhas em alguns dos torneios de luta mais difíceis do mundo BJJ Mundial, Nacionais Brasileiros, Nogi Worlds e ADCC, entre outros.

Fabio Coelho é campeão em torneios do BJJ, além disso, ensina em seminários no Brasil e nos EUA. Entre os membros da equipe está Rafael Costa que começou a treinar no BJJ aos 11 anos, Ele é medalhista em Campeonatos Nacionais e Mundiais. Rafael e Fabio continuam treinando e participando dos campeonatos de BJJ.

Para mais informações visite o site: www.gregorgracie.com