Café da Manhã com os Legisladores em Allston

Na abertura do evento a Irmã Pat Andrews e Jill Uchiyama deram as boas vindas.

Por Adson Fernandes

Harvard Education Portal situado na 224 Western Ave, Allston, MA, volta a receber o já tradicional Café da Manhã com os legisladores. O evento aconteceu na manhã da última sexta-feira dia 03 e contou com a presença de autoridades políticas, policiais, jornalistas e representantes das entidades que compõem a Allston-Brighton Adult Education Coalition, organizadora do evento, que tem como finalidade a entrega dos certificados de reconhecimento aos alunos que se destacam no aprendizado do idioma inglês, bem como as pessoas que se empenham para que o trabalho da coalisão continue.

Na abertura do evento a Irmã Pat Andrews e Jill Uchiyama deram as boas vindas, como sempre de forma carismática, Irmã Pat fez uma reflexão sobre as dificuldades encontradas pelos imigrantes e as tragédias humanitárias que ora acontecem por todo o mundo.

Pat falou também sobre o sonho de um mundo sem fronteiras em que as pessoas possam procurar onde viver e serem felizes sem as limitações impostas por governos anti-imigrantes. A seguir foram entregues os certificados de reconhecimento, com o pronunciamento dos representantes das entidades e de seus respectivos alunos que fizeram seus agradecimentos.

Os homenageados: Ana Leslie: Allston-Brigthon Helth Collaborative (Reconhecimento de Parceria da Comunidade) Marie Anna Jeremie e Susan Smith (Voluntarias da Literacy Connection)

Norman Salinas Cruz (Harvard Ed. Portal)

Alunos: Keila Ramirez e Olga Flores (Jackson/Mann Community Center) Maricelia Mota (Brazilian Women’s Group) Abel Arevelo (Gardner Pilot Academy) Kethar Elfaki (Charles View Community Center)

Também estiveram presentes no evento: Agnes Chang, Brian Golden, Clare Shepherd (Prefeitura de Boston).

Franklin Peralta (English for New Bostonians)

Annie Tomasine, Jason Clarck, Ben Franco, Jim Barrows (Harvard University)

Sargento Shawn Burns, Frank Hughs (Boston Police)

Adson Fernandes (Jornal A Semana)

A seguir Kevin Honan Representando os legisladores Senadores Di Domenico, Browns Berger e o City Councilor Mark Ciommo, fez os agradecimentos e informou que que os legisladores de Massachustts aumentaram a verba destinada a programas sociais e afirmou que esses reconheceimntos servem como inspiração para os legisladores.

A seguir Irma Pat fez algumas consideracoes finalizando o evento.