BRday: Otaviano Costa fala sobre o evento

Exclusivo: Momentos antes do show na Sexta Avenida, Otaviano Costa conversou com o Jornal A Semana sobre a sua segunda participação no BR Day New York.

Essa é a segunda vez que você apresenta o BR Day NY. Como está sendo essa experiência?

É um prazer estar aqui novamente e será sempre maravilhoso participar do BR Day. Essa festa é um grande ponto de encontro. É uma ponte que conecta brasileiros que vivem espalhados pelos Estados Unidos e que vêm de todas as partes do Brasil. Também fico muito feliz de estar aqui mais uma vez aqui para participar do BR Day, em tudo o que o evento representa para os brasileiros que acompanham a festa. Fazer parte desse evento é uma energia e uma emoção incrível, que eu só consigo definir em uma palavra: amor. Amor pela nossa terra, pela nossa gente e pelo nosso jeito brasileiro de ser.

O seu nome foi mais uma vez um dos mais cotados para apresentar o BR Day New York. São fãs que, mesmo à distancia, acompanham o seu trabalho no ‘Vídeo Show’. Como é para você receber esse carinho?

Ser escolhido pelo público é algo que me deixa muito lisonjeado e muito honrado! Quando soube que estaria aqui de novo, fiquei absolutamente feliz e realizado. Obrigado, gente!

E no ano que vem, podemos contar com você aqui novamente?

Vocês podem contar comigo até 2048 (risos)!

​Foto: Otaviano ​Costa