Brazil on the Greenway será realizado no dia 21 de Julho em Boston

O evento trás musica cultura, brincadeiras e comidas brasileiras para o Dewey Square no Parque Rose Kennedy Greenway a partir das 11am até 7pm.

O BRAZIL ON THE GREENWAY III é o evento de cultura, educação e cidadania que o Consulado-Geral do Brasil em Boston está preparando. Esse evento integra a política do Consulado para a promoção e a divulgação da cultura brasileira na região, buscando aumentar a visibilidade de artistas locais, brasileiros e norte-americanos, que tenham o Brasil como tema central do seu trabalho. Nessa perspectiva e considerando os excelentes resultados do evento nos anos anteriores, estamos organizando a sua terceira edição, e é nosso desejo que possamos seguir realizando anualmente, tornando-o parte do calendário de festividades culturais brasileiras em Boston. Nesta edição, o Consulado contará com a parceria do centro cultural “Espaço Digaaí”.

O evento acontecerá no sábado, dia 21 de julho, entre 11h às 19h, na Dewey Square, no parque da Greenway, em frente ao Consulado. A partir do horário referido, pretendemos contar com a participação de diversos cantores e bandas dos mais variados gêneros musicais e com estandes gastronômicos de comida brasileira. Artistas e educadores farão atividades para o entretenimento de crianças e demais interessados. Contaremos ainda com o auxílio de diversas organizações comunitárias que serão nossas parceiras na realização de diversas atividades durante o evento.

Por fim, o Consulado oferecerá ao público diversos serviços no atendimento consular, com destaque para a matrícula consular, mediante agendamento, e entregas de título de eleitor. Não é necessário agendamento para retirada do título de eleitor. Para aqueles que regularizaram a situação eleitoral até fevereiro de 2018, é possível verificar se o título está disponível para retirada no website: http://boston.itamaraty.gov.br/pt-br/titulos_prontos.xml. Será uma grande oportunidade para aqueles que não podem ir ao Consulado durante o horário normal de atendimento.

Brazil on the Greenway III vem para fortalecer ainda mais as parcerias do Consulado com os artistas e a comunidade da região, e seguramente será um dia de diversão garantida, repleto de atividades voltadas para toda e qualquer pessoa que se interesse pela cultura brasileira.