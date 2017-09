Brasileiros participam do Festival da Independência em Boston

22 Edição do Festival da Independência reuniu brasileiros no Herter Park.

Por Sara Santos

A comunidade brasileira se reuniu no dia 10 de setembro no evento que acontece há mais de 22 anos, o Festival da Independência. Um dia de lazer, informação, descanso e entretenimento que contou com a participação de diversas instituições, stands de artesanatos, comidas típicas brasileiras entre outros.

O Grupo Mulher Brasileira foi o responsável pelo evento, mas receberam o apoio do Consulado Geral do Brasil em Boston e da Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers (MAPS). O evento também contou com a colaboração de alguns patrocinadores.

Um stand do consulado brasileiro foi instalado para atender a comunidade. As pessoas tiveram a oportunidade suas dúvidas sobre os serviços prestados pelo consulado. Aqueles que levaram a documentação necessária também conseguiram fazer a carteira de matricula consular (CMC), que é gratuita. Diversos artistas brasileiros se apresentaram no palco que foi montado no local. A musicista Kenia surpreendeu o publico com sua performance.

Os forrozeiros colocou o público presente para dançar. Como nos anos anteriores a capoeira do mestre Chuvisco marcou presença com seus participantes, sua apresentação atraiu principalmente o público infantil. A candidata a prefeitura de Framingham Priscila Sousa, falou sobre a importância da comunidade exercer o seu direto de voto. Ela também pediu a participação dos brasileiros nas próximas eleições.

A candidata a vaga de vereadora na cidade de Everett, Stephanie Martins também conversou com as pessoas da comunidade explicando como fazer o registro para votar. “Um festival de base comunitária”, disse a apresentadora do evento Regina Bertoldo. A nossa comunidade sente orgulho de produzirmos um evento que proporciona a integração entre os brasileiros. O trabalho que leva vários meses para ser organizado, conta com a participação de uma equipe de vários profissionais, explicou Regina.