Brasileiros participam de manifestação no Boston Common contra o racismo

Um grupo de brasileiros que residem em Boston marcaram presença na marcha “Liberdade de Expressão”.

Por Sara Santos

Um grupo de brasileiros estavam entre os manifestantes de várias regiões de Boston que compareceram neste sábado, 19 de agosto, no protesto que aconteceu no Boston Commmon. De um lado um grupo cantavam slogans anti-nazistas do outro lado separados por cordão de isolamento formado por policiais pessoas com cartazes que dizia: “SMASH WHITE SUPREMACY. ”

O departamento de policia de Boston enviou 500 policias para fazer a segurança na manifestação, informou o comissário de polícia William Evans. Durante o protesto a policia prendeu uma mulher e quatro homens que se envolveram em pequenos confrontos.

Cerca de 40.000 contra-manifestantes marcharam pela cidade até o Boston Common, Os furgões da polícia escoltaram os conservadores para fora da área, e os contra-manifestantes irritados gritavam próximos a barreira formada por oficiais armados que tentavam manter a ordem. A prefeitura instalou várias barricadas para impedir que veículos entrassem no parque.

“Estamos participando da manifestação, pois acreditamos em um mundo de inclusão”. A maioria da população compartilha da mesma opinião, por isso é essencial participar desses protestos, disse o casal de Minas Gerais Cristina e Célio Pedrosa.

A paulistana Sandra Aguiar considerou a manifestação pacifica. Ela que reside há 15 anos em Boston, afirma ser importante a participação de todos os imigrantes em manifestações semelhantes, pois são assuntos que refere-se a sociedade em geral.

Por volta das 01:30 p.m vários manifestantes já haviam deixado o parque e muitos seguiram em direção as estações de trem. Vários manifestantes utilizaram o transporte público para chegar ao Boston Common, apesar do grande número de pessoas, o serviço seguiu normalmente.