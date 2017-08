Brasileiro tem seu carro arrombado em Everett

A polícia está procurando por bandidos que vem roubando pertences dentro de veículos na cidade de Everett, MA.

Por Sara Santos

O proprietário de uma Dodge Ranger 2014 relatou a policia que teve seu veículo arrombado durante a madrugada de 2 de agosto, na cidade de Everett. No ato foram furtados os documentos e objetos pessoais do proprietário.

Rosemberg Santos tem por hábito estacionar o veículo próximo a sua residência na Rua Elm Street, em Everett. Por volta das 06:30 a.m quando foi buscar o veículo para ir ao trabalho, percebeu que as portas estavam abertas. Ele identificou que sua mochila da North Face, óculos, documentos e dois cadernos foram furtados.

A polícia foi acionada e já iniciou as investigações. O detetive do caso solicitou as imagens das câmeras de seguranças da região para tentar identificar o responsável pelo crime. Segundo Rosemberg a policia informou que foi usado uma “cunha de ar bolsa inflável” para abrir a porta do veículo.

O proprietário está desesperado pois ele precisa dos seus objetos e dos cadernos. São dois cadernos com capa dura na cor azul, eles contém informações que são necessárias para o seu dia a dia de trabalho de Rosemberg.

A polícia alerta para não deixar objetos de valor à vista no automóvel como seu automóvel é como uma montra de uma loja e pode ser alvo da cobiça alheia. Ao deixar um objeto valioso à vista, como uma bolsa, pasta, dinheiro, telemóvel, entre outros, está a “pedir” que alguém lhe parta o vidro e lhe roube tudo o que encontrar. É um ato que demora apenas 30 segundos e afeta gravemente as suas finanças, pois pode resultar num prejuízo enorme.