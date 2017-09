Brasileiro recebe Green Card após batalha judicial que durou 15 anos nos tribunais

Neves v. Holder: A história do brasileiro que marcou os tribunais dos Estados Unidos.

Por Sara Santos

O jovem brasileiro Kelmer Neves enfrentou uma batalha junto a justiça americana. Durante 15 anos ele viu várias vezes o seu processo ser rejeitado por advogados de imigração. Kelmer sentiu por anos a aflição de ter uma ordem de deportação e recebeu várias respostas negativas sobre suas petições. Apesar das circunstancias serem desfavoráveis ele não desistiu de perseguir seu objetivo.

Kelmer Neves chegou nos EUA em 1999 com planos para uma nova etapa da sua vida. “Entrei em território americano com um visto temporário e ainda na vigência do período permitido por lei para permanecer no país, contratei um advogado para dar entrada na minha petição para obter o Green Card”, disse Kelmer.

Surpreendido pela notícia que a sua petição foi negada, Kelmer descobriu que a pessoa a quem ele confiou seus documentos não era um advogado licenciado junto a imigração. Ele também foi informado que seu processo não havia sido entregue no prazo. Kelmer recorreu a justiça para reaver o seu caso, mesmo notificando o ocorrido junto as autoridades, ele recebeu uma ordem de deportação.

Após consultar outros advogados e escutar de todos eles que não havia solução para o seu processo, Kelmer decidiu estudar as leis de imigração. “Eu comprei livros, realizei várias pesquisas e estudei na Universidade de Columbia e na Universidade de Nova York para entender e conhecer sobre as leis de imigração nos EUA”, informou Kelmer. Apesar de ter estudado e realizado um estágio na área de imigração para um deputado federal em Nova York, Kelmer atualmente reside em Massachusetts, estado que o recebeu quando chegou ao país.

Por causa da ordem de deportação que recebeu, Kelmer, que é natural da cidade de Cabo Frio, ficou 15 anos sem visitar sua família no Brasil. Apesar da saudade da família, a determinação em alcançar seu objetivo foi a base para Kelmer esperar a chegada do seu Green Card.

Em sua trajetória perante a justiça imigratória, Kelmer conheceu o Dr. Saher Macarius que pegou o seu processo. Dr. Saher Macarius solicitou um recurso junto a Suprema Corte dos Estados Unidos que deferiu a petição, concedendo a Kelmer o direito de obter o Green Card.

Kelmer trabalha no escritório de Advocacia do Saher Macarius. Ele é assessor jurídico e intérprete e junto com uma equipe de profissionais ajudam a comunidade brasileira e imigrantes de todo o mundo a buscar a legalização nos EUA.

Fundado em 1997 na cidade de Framingham em Massachusetts o escritório do Dr. Saher Macarius tem um histórico de várias conquistas de casos que mudaram as leis de imigraçäo e beneficiaram milhares de imigrantes de todo o mundo. Eles representam clientes em todos os EUA na área de imigracão e são membros da AILA (American Immigration Lawyers Association).

Dr. Saher Macarius ressalta a importância do advogado de imigração ser membro da AILA pois as leis de imigração estão mudando constantemente e é difícil manter-se atualizado das mudanças sem receber as informações do órgão competente. Ele também possui experiência nas áreas empresarial, propriedade, família e criminal.

