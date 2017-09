Brasileiro morre após explosão de casa em New Hampshire

Trabalhador brasileiro morre após explosão de tanque de propano em New Boston.

Por Sara Santos

O brasileiro Antonio de Souza de 46 anos faleceu hoje, 19 de setembro, em uma explosão que aconteceu em New Boston, NH. Antonio trabalhava como pintor na casa onde um cilindro de gás de propano explodiu. A explosão aconteceu do lado de fora da casa, mas devido a proporção do impacto a estrutura do imóvel ficou danificada.

Antonio trabalhava na casa que, está localizada em Foxberry Drive, e estava em construção. No momento em que começou o incêndio o pintor estava basement da residência. Segundo testemunhas que, estavam próximas do local, o brasileiro disse que estava preso e não conseguia de mover.

Os bombeiros da região foram acionados para apagar o incêndio. A estrutura do primeiro andar ficou comprometida e desabou. Antonio que estava embaixo dos escombros não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Antonio era natural de Governador Valadares, MG, mas estava nos EUA desde 2000. Ele morava em Nashua e frequentava a igreja Ministério Tocando Vidas em Lowell, informou o Pastor Hugo da Silva. Amigos do pintor estão tristes com a tragédia. Antonio não tinha família nos EUA. No Brasil ele deixa uma filha de 16 anos e familiares. A data do velório ainda não foi definida, mas irá acontecer na igreja Ministério Tocando Vidas.

