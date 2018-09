Brasileiro morre após ataque de tubarão no Cape Cod

A vítima é o capixaba Arthur Medici, de 26 anos e trabalhava como entregador de pizza. A praia foi interditada para perícia no local.

O capixaba Arthur Medici, de 26 anos, morreu depois de ser atacado por um tubarão na baía de Cape Cod, no parque nacional Newcomb Hollow Beaching, neste sábado (15).

A informação foi confirmada por uma amiga da família, que está com a mãe do jovem, em Vila Velha, no Espírito Santo.

Segundo a amiga da família, ele chegou a ser socorrido no hospital do balneário, mas faleceu ao dar entrada na unidade de saúde. “Foi uma prima que mora em Boston avisou a mãe dele. Ela está muito abalada. Estamos fazendo uma vaquinha online para custear a vinda do corpo para o Brasil”, disse Patrícia Kelli Silva.

A morte de Arthur aconteceu por volta das 12h de Boston (13h de Brasília), neste sábado.

Patrícia disse que o rapaz adorava surfar. Ele morava nos Estados Unidos há quatro anos e trabalhava como entregador de pizza.

Toda a família de Arthur mora no bairro Cocal, em Vila Velha. Patrícia não soube dizer se Arthur estava surfando na hora do ataque.

A previsão é que o corpo de Arthur venha para o Brasil na sexta-feira (21). Ainda não há informações sobre velório e enterro da vítima.

Uma prima e uma tia de Arthur, que moram nos Estados Unidos, estão cuidando do traslado do corpo. Foram elas as responsáveis por comunicar a família da morte do jovem.

O padrasto de Arthur, Marcio Araújo Passos, conversou com a reportagem da TV Gazeta. Ele preferiu não gravar, mas falou como aconteceu a morte do enteado. “Ele estava surfando com o cunhado, que me disse que a primeira sensação dele era de que o Arthur tinha sido sugado pelo mar”, comentou.

Marcio lamentou a morte do enteado. “É um absurdo. Há 80 anos isso não acontecia lá e, agora, aconteceu justamente com o meu enteado”, disse Márcio.

Praias fechadas – Segundo a polícia local, as praias da cidade estão fechadas para nadar nas próximas 24 horas para que seja realizada uma investigação.

“Mais informações serão divulgadas pelo Ministério Público”, diz o comunicado da polícia.

Em entrevista para rede de televisão americana NBC News, Chris Hargrove, diretor da Cape Cod National Seashore, que também investiga o caso, disse que esse aumento de ataques de tubarões na cidade é novo.

“Os ataques de tubarões não acontecem com tanta frequência, apenas houve um recente aumento nos incidentes. Há mais tubarões por causa da grande concentração de humanos e de focas, que são a principal fonte de alimento para os grandes tubarões brancos.” Hargrove também disse que houve dois ataques recentes, a última vez foi em 2012.

A polícia local ainda não informou a espécie do tubarão envolvido no incidente de sábado.

Outros ataques – Segundo recente pesquisa do Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões (ISAF) do Museu da Flórida, nos Estados Unidos, em 2017, foram 53 incidentes relatados de supostos ataques no país, o que representa um leve declínio em relação ao número de 56 casos do ano anterior. Não houve vítimas fatais em nenhum ano.

A Flórida tem o maior número de relatos de ataques de tubarão, com 31. Em segundo lugar, com 10 casos está o estado da Carolina do Sul. Massachusetts está em quinto lugar, com apenas uma fatalidade no ano passado. Ainda de acordo com a pesquisa, os EUA, está no topo da lista de países com a maior taxa de ataques de tubarão, respondendo por 60% dos incidentes globais.

A organização acredita que a razão para o aumento nos ataques de tubarões está relacionada com um aumento na população humana, assim como um aumento no interesse por esportes aquáticos. Em 2017, 59% dos ataques globais ocorreram enquanto a vítima estava envolvida em surfe ou esportes de tabuleiro.

Fonte G1