Brasileiro é preso alcoolizado após bater com jet ski e causar a morte de uma menina de 16 anos

As polícias estaduais e locais continuam a procurar o corpo de uma menina brasileira de 16 anos no rio Merrimack, em Lowell, um homem foi preso em conexão com o acidente do jet ski .

Douglas Dematos, de 32 anos, de Lowell, foi preso segunda-feira pela manhã por operar um jet ski sob a influência do álcool. Ele enfrenta várias outras acusações, incluindo a condução negligente, à noite, sem luzes, muito perto de outra embarcação, bem como o uso de uma lancha não registrada.

Douglas estava supostamente no jet ski que colidiu com o jet ski que a garota de 16 anos estava andando. De acordo com a polícia ambiental, a adolescente estava andando na parte traseira de um jet ski com outra pessoa.

O impacto do acidente derrubou a adolescente no rio, enquanto o outro passageiro foi transportado para um hospital e agora está se recuperando bem. As autoridades também disseram que todos os envolvidos se conhecem por serem brasileiros.

Por volta das 10h30 da madrugada No domingo, oficiais foram chamados para o rio Merrimack para relatos de pessoas gritando. Logo eles souberam sobre o acidente do jet ski e começaram uma busca com vários agentes de policia para encontrar a adolescente de 16 anos. A busca foi suspensa às 3h da madrugada e pegou novamente na segunda-feira de manhã às 5h.

A busca continua pela menina desaparecida, uma criança de 16 anos que estava supostamente usando shorts jean, um top preto e um colete salva-vidas amarelo, está sendo conduzida pelo Departamento de Bombeiros de Chelmsford, Polícia Ambiental de Massachusetts, Polícia Estadual e Polícia de Lowell / Equipe de mergulho do departamento do corpo de bombeiros. A busca ocorrerá em um raio de duas milhas no rio Merrimack.

Douglas Dematos ficou durante a noite no Departamento de Polícia de Chelmsford e será conduzido na terça-feira no Tribunal Distrital de Lowell.

