Brasileiro de Medford é preso após bater em viaturas da Policia Estadual

O motorista está sendo acusado de dirigir embriagado. O acidente aconteceu na Storrow Drive no domingo(21) por volta das 2.40 da madrugada.

Um brasileiro de 28 anos que vive em Medford foi preso no início do domingo, acusado de ter atingido duas viaturas da Polícia Estadual que no momento atendiam a uma chamada policial de trânsito na via expressa Storrow Drive.

Eduardo D. Da Silva enfrenta cinco acusações, inclusive operar veículo motorizado sob a influência de álcool e sem carteira de motorista, de acordo com David Procopio, da Polícia Estadual. Ele está sendo mantido sob uma de fiança de US $ 10.040.

O impacto da batida jogou o carro da policia em cima de outra viatura que estava fazendo uma ocorrência no local. Eduardo dirigia um Kia Sportage e conduzia em alta velocidade.

A viatura que esta parada foi empurrada fortemente e atingiu então um homem de Lynn de 24 anos que tinha chamado a Policia Estadual na ocorrência inicial de tráfego.

O homem de Lynn sofreu ferimentos que não ameaçam a vida, disse a polícia. Ele foi levado para o Hospital Geral de Massachusetts. Dois policiais que estavam no local não foram feridos. A primeira viatura foi atingida com mais intensidade e teve a traseira esmagada, o segundo carro da polícia foi atingido porém com danos menores.

Fonte: Boston Globe