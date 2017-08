Brasileira que estava em Barcelona relata o atentado terrorista

Brasileira testemunha atentado em Barcelona quando uma van avança sobre uma multidão no popular distrito de Las Ramblas de Barcelona; 13 morreram e mais de 80 feridos.

Por: Sara Santos

A brasileira Denise Silva presenciou, nesta quinta-feira (17), o atropelamento em massa na cidade de Barcelona , na Espanha; considerado pelas autoridades como um atentado terrorista. Um Van branca avançou sobre várias pessoas em uma área que recebe vários turistas.

Natural do Salvador, ela mora desde 2015 em Paris, mas está visitando a cidade espanhola. Segundo Denise as pessoas começaram a correr desesperadas. “ Eu corri e entrei em uma loja juntamente com várias pessoas. Eu estava com medo, pois nunca havia presenciado uma situação semelhante.”

A policia Catalã prendeu um suspeito e está investigando o caso. A região onde aconteceu o atentado está fechada. O governo emitiu um comunicado de alerta e pediu para os cidadão permanecerem em suas casas. O Estado Islâmico reivindicou o atentado, assim como outros que já ocorreram em várias países da Europa.

>>> Assista o video com cenas no ato do acidente, cenas com teor forte<<<<