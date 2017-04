Brasileira morre após bater seu carro na loja da LensCrafters na cidade de Meford

A brasileira foi declarada morta no local do acidente depois que seu carro bateu em uma loja de Lenscrafters em Wellington Plaza.

Uma brasileira de 62 anos morreu depois que seu carro caiu em uma loja em Medford na manhã de sexta-feira(7). O carro atravessou a frente da loja de óculos Lens Crafters em Mystic Valley Parkway (Route 16) em torno de 6:15 a.m. O veículo acabou completamente dentro do edifício.

A polícia disse que a motorista estava a caminho do trabalhar na Rota 16 sentido Boston, quando ela aparentemente perdeu o controle e passou pelo meio-fio do Centro Comercial Wellington Plaza.

O veículo atravessou o estacionamento deixando uma trilha de detritos ao longo do caminho.

Um bombeiro na cena do acidente disse que o carro foi tão danificado que, “Isso tornou difícil dizer a identificação de qual era a marca e modelo do veiculo”.

A brasileira era a única no veiculo, os investigadores conferiram os assentos do carro, certificaram-se que ninguém mais tinha estado no veículo.

Na noite de sexta-feira, a polícia identificou a motorista como a brasileira de 62 anos, Cleuza Dasilva moradora da cidade de Everett.

A loja estava fechada no momento do acidente e o carro foi tirado da loja pouco antes das 9 da manhã.

Uma mulher que estava no local olhando para a cena do acidente ficou surpresa com a gravidade do acidente. “É horrível, quero dizer, é horrível. Sinto-me mal pela família “, disse ela à WBZ-TV.

Ela também foi surpreendida por onde o acidente aconteceu. “Eu vi isto nas notícias esta manhã, e eu pensei, meu Deus este local onde passo todos os dias”, disse ela.

Nenhuma outra informação está disponível neste momento no inquérito.