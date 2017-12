Brasileira é morta de forma brutal no Havaí e filha de apenas 8 anos é amarrada

Telma Emery, 51, foi morta com pauladas de taco de beisebol e sufocada. A filha dela de 8 anos foi amarrada durante o crime.

Uma brasileira foi assassinada de forma brutal no Havaí. De acordo com a imprensa norte-americana, Telma Emery, 51, foi morta com pauladas de taco de beisebol e sufocada. A comunidade está chocada depois que um terrível assassinato ocorreu na tarde de quinta-feira. A brasileira é bem conhecida e amada por muitos. Segundo relatos, Telma estava limpando uma casa de aluguel na estrada Ke Iki, perto de Rockpile, quando o assassinato ocorreu. Com ela foi encontrada sua filha de apenas 8 anos, que estava amarrada.

O marido da vítima, Kevin Emery, disse ao Hawaii News Now que sua esposa foi espancada com um morcego. “Eles amarraram minha filha e eles bateram na minha esposa até a morte com um bastão de beisebol”, disse ele. “Eles nem me deixam entrar na casa porque é tão ruim que estava à cena do crime”.

A brasileira foi encontrada pelos inquilinos que chamaram a policia imediatamente. A cunhada da vítima, Garret McNamara lançou uma súplica devastadora no Facebook, implorando a alguém que tenha informações para se apresentar. “Tenho dinheiro de US $ 100.000, agora mesmo, para quem pode me dizer quem apenas amarrou minha sobrinha e dupla gravou minha sobrinha e matou sua mãe na praia Ke Iki na costa norte de Oahu”, disse ele. “$ 100.000 agora mesmo se você puder me dizer quem acabou de matar a mulher do meu irmão gêmeo”.

Outros que conheciam a vítima levaram às redes sociais com uma foto de duas pessoas que podem estar envolvidas. “Este é o cara que as pessoas estão dizendo que é desejado em conexão com o assassinato que aconteceu mais cedo hoje na costa norte”, escreveu Kelly Slater no Instagram. “Por favor, mantenha seus olhos abertos para esse cara e essa garota que pode estar com ele”. Em uma publicação anterior, Slater apelou para Instagram a qualquer pessoa na área para pedir ajuda. “A North Shore é uma comunidade apertada.

Um assassinato é basicamente incompreensível e todos conhecem todos “, escreveu ele. “Não é necessário que essa pessoa ou pessoas estejam correndo por mais de alguns minutos. Por favor, vamos encontrá-los e não ter todos assustados por mais um minuto. Não conheço a vítima, mas ela é amiga de muitos dos meus amigos. Isso é horrível. Condolências para os afetados e vamos nos juntar para descobrir isso! “ Após a divulgação, um casal foi preso com o veículo. Não há informações se eles teriam envolvimento no homicídio.