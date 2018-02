Brasileira é destaque em um dos principais segmentos da economia mundial

Maria Silveira ganha posição entre os melhores agentes “Top Imobiliário”.

O ramo imobiliário é um medidor importante para analisar a saúde financeira de um país e profissionais do setor são homenageados e reconhecidos nas atuações que imprimem segurança e ética para seus clientes.

Maria Silveira disse que já nasceu empreendedora, cresceu em uma família numerosa e aprendeu desde muito cedo a responsabilidade de ganhar dinheiro, nascida em Fernandes Tourinho uma cidade pequena do sudeste do Brasil com pouco mais de 3 mil habitantes, mais foi nos Estados Unidos onde conheceu o setor imobiliário.

Sua primeira oportunidade de trabalho aconteceu quando sua irmã Zélia a levou para fazer uma entrevista com seu empregador americano. Mesmo com um vocabulário pequeno, ela conta que foi imediatamente contratada, após algumas poucas perguntas, pois seu futuro empregador disse que como ela havia passado nos testes para tonar agente imobiliário sem saber falar inglês, ela conseguiria vender qualquer casa. Com sua força de vontade indiscutível, e sem dominar o idioma a princípio e só se fazendo entender, logo no seu primeiro ano como corretora conseguiu, para surpresa de seus colegas, ser a número um da companhia.

Hoje, após quase 14 anos, Maria afirma que seus clientes não são apenas clientes, são amigos aos quais ela ajudou a realizarem seus sonhos. Não só ela é movida por esse pensamento, mas também Gesiane, sua inseparável irmã e colega de trabalho na Century 21 North Shore. Nesses quase 14 anos de experiência e trabalho de Maria, e nos outros quase 7 anos de Gesiane, as duas irmãs juntas já venderam mais de 650 casas, que elas não contam como números e sim, como mais de 650 sonhos realizados. “o sonho do cliente é o nosso sonho”, enfatiza Gesiane.

As premiações dentro da empresa são inúmeras, e as irmãs recebem todos os anos o “Centurion”, premiação dado a aqueles que obtêm o reconhecimento pela representação do volume de vendas dentro da empresa. Em 2017 Gesiane Soares conquistou o prêmio “Centurion” e Maria Silveira o “Double Centurion”. Neste final de 2017 a foto estampada em um outdoor na rota 16 na cidade de Everett colocando em destaque Maria Silveira que é motivo de orgulho para nossa comunidade brasileira. Parabéns as imãs pela linda trajetória de sucesso.