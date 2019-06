Bolsonaro diz que precisa mais do povo ao seu lado que do Parlamento

Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, presidente defende armar população para evitar ‘poder absoluto’ de governantes.

O presidente Jair Bolsonaro defendeu, na noite deste sábado, que a população se arme para evitar que governantes assumam o poder “de forma absoluta”. Ao discursar numa cerimônia militar em Santa Maria (RS), Bolsonaro também declarou que, “mais do que o Parlamento”, precisa ter o povo a seu lado para governar o Brasil.

A nossa vida tem valor. Mas tem algo muito mais valoroso que nossa vida, que é nossa liberdade. Além das Forças Armadas, defendo o armamento individual para nosso povo para que tentações não passem na cabeça de governantes para assumir o poder de prova absoluta disse o presidente, durante evento em memória ao marechal Emilio Mallet, o patrono da Artilharia. Foi a primeira visita de Bolsonaro ao Rio Grande do Sul após tomar posse. Diante de um público predominantemente militar, ele voltou a defender a ditadura, afirmando que os “homens e mulheres de farda já provaram seu valor nos anos de 1960”.

Em meio às negociações no Congresso para a aprovação da reforma da Previdência , o presidente disse que precisa mais do povo do que dos parlamentares. Precisamos, mais que do Parlamento, do povo ao nosso lado para que possamos impor uma política que reflita em paz e alegria para todos nós.

Bolsonaro foi recepcionado por apoiadores que organizaram uma carreata no acesso ao aeroporto de Santa Maria. Por mais de uma vez, ele saiu do carro para cumprimentar os simpatizantes. Um deles deu ao presidente um pixuleco, boneco inflável do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com uma roupa de presidiário.