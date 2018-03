Belíssima Salão em Framingham faz exposição da coleção Minimal Knitwear

Já faz muito tempo que o tricô perdeu a fama de roupa de vovó e tornou uma das peças mais fashion do armário.

As peças exclusivas da coleção Minimal Knitwear mostram novos padrões de modelagens da moda tricot e nos dias 2 e 3 de Março aconteceu uma exposição no Salão Belíssima de Framingham com a estilista Juliana Machado que marcou presença com sua coleção de peças de tricô.

As empresárias Gui Pivotto e Juliana Tumolo proprietárias do Belíssima Salon & Spa em Framingham são inovadoras no seguimento moda e beleza, sempre buscaram oferecer algo mais, desta vez trouxeram a exposição Minimal Knitwear para seus clientes com peças exclusivas para fazer inveja as grandes maisons de alta-costura e vestidos feito em tricô que possui uma modelagem perfeita para o corpo da mulher moderna.

A marca Minimal Knitwaer trás técnicas e fios novos, bem como patrões e modelagens que marcam a evolução fashion da moda tricot. “Fazemos tudo com exclusividade para expor no Belíssima Salon & Spa tudo tem um processo manual onde cada peça ganha uma energia diferente”, diz Juliana.

O Belisíma Salon e Spa , é algo diferenciado, voltado para tratamentos específicos atendendo cada cliente de forma impecável . O Salão oferece um serviço individual e personalizado e está localizado no numero 100 da Concord Street em downtown Framingham.

Minimal Knitwear tem showroom em New Jersey para ver os últimos lançamentos visite a pagina no www.facebook.com/minimalknitwear