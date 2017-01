Atirador abre fogo em aeroporto em Fort Lauderdale e deixa 5 mortos

Autoridades dizem ainda que há oito feridos e atirador agiu sozinho e está sob custódia da polícia, que não divulgou seu nome.

Tiros foram disparados no Aeroporto Internacional Fort Lauderdale, na Flórida, na tarde desta sexta (6). O gabinete do xerife do condado de Broward informou que há cinco mortos e que oito feridos foram levados a um hospital. O atirador está sob custódia da polícia.

Gravações das câmeras do aeroporto estão sendo revistas para analisar se houve alguma colaboração, mas tudo indica que o homem agiu sozinho, segundo Israel. Ele está sendo interrogado com o auxílio do FBI, mas ainda não revelou o motivo do ataque.

O xerife também negou um segundo tiroteio, que chegou a ser anunciado pela Fox News. A TSA, responsável pela segurança nos aeroportos, postou no Twitter que havia outro atirador “ativo” e que as pessoas deviam buscar abrigo. O gabinete do xerife disse na ocasião que havia uma investigação sobre novos tiros, ainda não confirmados, nos terminais 1 e 4, mas sem relatos de feridos.