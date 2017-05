Ataque em Manchester choca por matar crianças e fortalece ideologias terroristas

Mais de 50 pessoas ficaram feridas em um dos piores atentados da história do Reino Unido.

Atentados terroristas como o da noite desta segunda-feira (22) na Inglaterra que matou 22 pessoas e deixou mais de 50 feridos expõem a intenção dos grupos terroristas de atacar grandes aglomerações e disseminar o desespero e a insegurança entre a população. É o que afirma Peterson Silva, professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, especialista em Política e Segurança Nacional e Internacional e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro.

Esse conceito se chama propaganda pela ação. O recado transmitido pelo incidente no show da cantora Ariana Grande, que teve como alvo principalmente crianças e adolescentes, é chocante e asqueroso. A ideia dos terroristas é que o acontecimento seja transmitido pela mídia da forma mais rápida e estrondosa possível, e assim todos pensem que não estão seguros mesmo em cidades como Manchester, que não é uma capital europeia.

Embora muitos ataques similares na Europa tenham ocorrido em locais voltados para o entretenimento caso do tiroteio na casa de espetáculos Bataclan, em 2015, em Paris, das explosões perto do estádio de futebol Stade de France, no mesmo ano, e da invasão de um caminhão à feira de Natal em Berlim, em 2016, na Alemanha, o objetivo principal não é minar a diversão, e sim atingir o maior número de pessoas possível, explicou Silva.

Quanto maiores forem as consequências, mais próximos os grupos extremistas estão de atingir seus objetivos. É um conceito didático da violência: o que eles querem [Al Qaeda, Estado Islâmico] é fortalecer seu nome e seu poder, mostrar que contam cada vez com mais adeptos, que enquanto suas reivindicações não forem atendidas, os atentados vão continuar. Para esses grupos, aliás, é muito conveniente transmitir o recado de que mesmo uma única pessoa fazendo uso de uma bomba improvisada possa causar grandes estragos.