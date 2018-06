Assaltante erra alvo e joga tijolo na cabeça de comparsa durante assalto

Após inúmeros compartilhamentos nas redes sóciais, os bandidos foram categorizados pelos internautas como “os mais burros do mundo”.

Dois assaltantes acabaram virando piada na internet após o compartilhamento de um vídeo de uma tentativa de assalto mal sucedida a uma residência. Ambos tentavam assaltar a casa quando um deles acertou o parceiro na cabeça. O fato aconteceu em Xangai, na China.

Os dois rapazes, que ainda não foram identificados, estavam vestidos com jaquetas e capuzes que cobriam seus rostos. Com tudo “pronto” para cometer o crime, o primeiro assaltante aparece no vídeo, feito pela câmera de segurança do local, atirando um tijolo contra uma das janelas. Logo após, seu comparsa comete um erro de cálculo e o atinge na cabeça com o tijolo.

O flagrante, captado na câmera, mostra o momento no qual o rapaz é atingido pelo outro criminoso e cai no chão. Rapidamente, é possível ver que o amigo corre para tentar socorrer o tingido e em seguida os dois fogem correndo do local. Após inúmeros compartilhamentos, os bandidos foram categorizados pelos internautas como “os mais burros do mundo”.

De acordo com o jornal britânico Metro, um porta voz da Secretaria de Segurança Pública de Xangai chegou a comentar que “se todos os assaltantes fossem assim, eles não precisariam trabalhar horas extras”.