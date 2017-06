As cirurgias plásticas estão cada vez mais acessíveis porem é preciso planejar

Clinica em Framingham faz workshop este Sábado(24) de Junho para tirar dúvidas sobre procedimentos cirúrgicos e estéticos.

Da Redação

Neste sábado dia 24 de junho de 9am as 2pm na cidade de Framingham, a clinica Destination Beauty MedSpa localizada na 1319 Worcester Road, Rota #9 West, convida a todos para um workshop gratuito com comidas e bebidas para falar sobre as novidades de procedimentos cirúrgicos e estéticos. Uma excelente oportunidade para esclarecer dúvidas sobre a tão desejada plástica, pois não é um procedimento que deve ser feito as pressas. É preciso programar a agenda e conversar com seu cirurgião plástico para tirar todas as dúvidas. A clinica Destination Beauty MedSpa oferece consultas grátis para avaliação e tirar dúvidas de seus novos pacientes.

Saiba mais sobre os assuntos que serão abordados neste workshop:

Aumento dos seios – Utilização de silicone ou implantes salinos para aumentar o tamanho dos seios. Visa restaurar o volume após perda de peso ou gravidez, para um tamanho mais arredondado ou para melhorar a simetria entre os seios.

Mini lift facial – O pescoço e o queixo são as primeiras áreas a mostrar sinais de envelhecimento facial. Essa e uma ótima alternativa para muitas pessoas que ainda não necessitam de um lift completo, mas estão preocupadas com a flacidez nessa parte do rosto.

Cirurgia de pálpebras – Quando você envelhece, suas pálpebras esticam e os músculos que as suportam enfraquecem. Como resultado, ocorre o acumulo de gordura acima e abaixo das linhas dos olhos, deixando a área da sobrancelha flácida, pálpebras caídas e formando bolsas abaixo dos olhos.

Vaginoplastia – Procedimento que busca deixar a vagina mais apertada após a perda de elasticidade devido à gravidez ou envelhecimento.

Labiaplastia – Procedimento que modifica o formato dos lábios internos e externos, geralmente deixando-os menores ou corrigindo a assimetria entre eles.

Lipoaspiração – É uma cirurgia plástica indicada para retirar o excesso de gordura localizada numa determinada área do corpo como barriga, coxas, flanos, costas ou braços, por exemplo, ajudando a melhorar o contorno do corpo

Mais informações; Envie e-mail para info@dbmedspa.com ou ligue 508-879-2222 para marcar uma consulta complementar com nossos médicos licenciados.