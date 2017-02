Artesanatos do nordeste brasileiro estão em exposição na Worcester Center of Crafts

A feira traz peças de artistas populares do Brasil e obras de descendentes africanos durante o período da escravidão nos Estados Unidos.

Com o objetivo de mostra da arte popular, a cidade de Worcester abriu espaço para uma exposição de peças de artesanato do nordeste brasileiro com centenas de produtos do gênero sendo expostos em uma feira que teve inicio esta semana na Worcester Center of Crafts.

O evento foi organizado pela Diretora Executiva Honee Hess, como forma de difundir o artesanato, com destaque para os tradicionais objetos artesanais de afrodescendentes durante o período da escravidão nos Estados Unidos.

A Exposição tem o nome de Bandits & Heroes Poets & Saints as obras estarão à mostra até 11 de Março na Galeria Krikarian do Worcester Center for Crafts.

No dia 28 de Janeiro foi realizado o coquetel de abertura com a presença do Prefeito da cidade Joseph Petty e convidados especiais como Ester Sanches, Caroline do Setor Educacional e Cultural do Consulado, entre outros.

A empresária Suely DiBara também esteve presente representando o Festival Brasileiro de Worcester. O evento teve apoio da Barraca Nordestina de Dulce Melo que ofereceu tapioca e casquinha de Siri e do Restaurante Terra Brasilis que serviu os petiscos e bebidas. Durante a abertura teve a apresentação do Grupo de Capoeira Mestre Chuvisco e do Ator Robson Lemos mostrou a dança Boi Bumba, além da Banda Crocodile River com muita música e dança.

De acordo com a Diretora Executiva Honee Hess A exposição que vai percorrer vários estados americanos inicia atividades e palestras no Worcester Center for Crafts sobre a cultura nordestina até o mês de Março. Vale a pena participar, crianças e adultos são bem-vindos. Entrada gratuíta.

Saiba Mais: Worcester Center of Cratfs, Galeria Krikarian, fica na 25 Sagamore Rd, Worcester, MA 01605