Aromaterapia ajuda a tratar vários problemas de saúde

Estresse, insônia, tensão e outras doenças que atingem o nosso bem estar estão cada vez mais presentes na vida do ser humano.

Por Fávia Leal

Devido a correria e a pressão do dia a dia, muitas vezes nos esquecemos da importância de tirar um momento para relaxar, e descansar a mente e o corpo.

Saiba como: É bem simples! Apresento a vocês, a Aromaterapia. Pelo nome, temos uma ideia de como funciona e o que é: Aroma + Terapia: Terapia com aromas.

É um recurso terapêutico e natural que, com a manipulação de essências das raízes, caules, folhas e flores, funcionam como tratamento de diversas doenças que atingem o nosso bem estar.

Através das propriedades curativas das plantas, é capaz de aliviar o estresse, sintomas da tensão pré-menstrual, estresses da menopausa, insônia, ansiedade, recuperação da autoestima, além de outros benefícios – Além destas, temos também as propriedades curativas analgésicas, antinflamatória, expectorante (ou seja, ajuda na cura de gripes e congestão nasal), anticéptica, vermifuga e cicatrizante.

O melhor de tudo: A sessão de aromaterapia, vem sempre acompanhada de uma massagem. O profissional combina técnicas de massagens com um ambiente tranquilo, e com aromas escolhidos especialmente para tratar os más sintomas detectados.

Tempo e Duração: A duração leva em média de 30 minutos. O número de sessões vai depender da sua necessidade. Procure sempre especialistas formados na área de estética e saúde para ter um resultado 100% satisfatório.

Tirar um tempinho para cuidar de si não significa deixar de lado as suas tarefas e os seus planos do cotidiano. Investir na nossa saúde e bem estar, também faz parte do dia a dia!

Créditos: A empresária carioca estudou pedagogia no Brasil e fez diversos cursos de maquiagem, estética, e outros na área de beleza, terminou a faculdade nos Estados Unidos e deu o pontapé inicial em um novo negócio: o Instituto Flávia Leal

www.flavialeal.com