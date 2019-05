Após fazer sexo oral no parceiro, mulher sofre choque anafilático e é hospitalizada

Homem, que havia tomado vacina de amoxicilina clavulânica, transmitiu substância que provocou alergia na companheira.

Uma mulher não identificada deu entrada no Hospital em Alicante, na Espanha, depois de fazer sexo oral no parceiro. De acordo com o site americano Fox News, a mulher vomitava muito e estava entrando em estado anafilático. Apesar de a paciente ser alérgica a penicilina, ela não havia tomado medicamento com a substância.

Aos médicos o homem afirmou que teve uma infecção de ouvido na noite anterior e precisou tomar uma vacina de amoxicilina clavulânica, uma forma de penicilina.

Caso gera alerta – Segundo especialistas do Hospital Geral Universitari d’Alicant, o medicamento fez o caminho até o sêmen do parceiro e chegou ao organismo da moça após o ato sexual.

Reportado no British Medical Journal Case Reports, a médica Susana Almenara fez um alerta aos casais para o uso de camisinha durante o sexo oral, quando um dos parceiros passa por tratamento com substâncias semelhantes ao ilustrado. Segundo a doutora Almenara, este é o primeiro caso noticiado de choque anafilático induzido por amoxicilina em uma mulher depois de ter contato com um homem em tratamento.